Albert Watson zdradza kulisy powstawania słynnego portretu Kate Moss

Słynny fotograf portretowy Albert Watson ma prostą filozofię dotyczącą fotografii: im większa osobowość staje przed jego obiektywem, tym prostsze powinno być zdjęcie. Szczery portret Kate Moss jest tego doskonałym przykładem. W krótkim wideo artysta zdradza kulisy powstawania tego kadru, co stanowi świetną lekcję.

Zdjęcie został zrobione podczas pobytu Alberta Watsona w Maroku, gdzie w ciągu sześciu tygodniu realizował sesje dla sześciu różnych magazynów. W pewnym momencie padła propozycja, aby sfotografować młodą, utalentowaną dziewczynę, która wtedy była jeszcze mało znana. Zleceniodawcom zależało na zdjęciach ukazujących piękno ciała, co wymagało użycia oszczędnego stroju. Kate Moss przybyła na sesję – współpraca układała się nad wyraz dobrze, gdyż Albert Watson fotografował ją przez około czternaście godzin.

Dostęp do pełnej treści serwisu www.SwiatObrazu.pl jest bezpłatny - wymagane jest jednak zalogowanie do serwisu. Logowanie wymagane jest również do dodawania komentarzy.

Rejestracja dla nowych użytkowników Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego. Logowanie dla użytkowników SwiatObrazu.pl E-mail: Hasło: Zapomniałeś loginu lub hasła? Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU SWIATOBRAZU.PL?

Przy pierwszej rejestracji otrzymasz od nas powitalny prezent: Pełną wersję podręcznika "Świat barw w fotografii cyfrowej".

A poza tym otrzymujesz bezpłatny stały dostęp do:

wszystkich artykułów opublikowanych w serwisie swiatobrazu.pl;

mechanizmów galerii swiatobrazu.pl

forów dyskusyjnych;

prezentów dla zarejestrowanych Czytelników;

codziennego newslettera informacyjnego;

swojego profilu osobistego, w którym będziesz mógł zarządzać galeriami, komentarzami, zdjęciami w konkursach itp.

Czas rejestracji - ok. 1 min.

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta i zrezygnować ze statusu zarejestrowanego Czytelnika i wszystkich usług bezpłatnych swiatobrazu.pl. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem