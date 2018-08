Kultowe portrety aktorów i muzyków Stephanie Pfriender Stylander w jej najnowszym albumie fotograficznym

W swojej 25-letniej karierze fotografka mody i portrecistka Stephanie Pfriender Stylander miała niezwykłą okazję uwiecznić niektóre z największych gwiazd showbiznesu naszego pokolenia. Od Kate Moss i Keitha Richardsa po Nicole Kidman i Heatha Ledgera, jej portrety zaszczyciły strony najbardziej prestiżowych magazynów. Najnowszy album fotograficzny, The Untamed Eye, świętuje to, co najlepsze w jej twórczości od 1990 do 2006 roku, oddając hołd jej natychmiast rozpoznawalnemu stylowi.





Logowanie E-mail: Hasło: Zapamiętaj mnie

Fotografując wyłącznie aparatami analogowymi, Pfriender Stylander tworzy narrację w każdym obrazie, a jej filmowy styl idealnie pasuje do modeli: aktorów i muzyków, których unieśmiertelnia za pomocą każdego z kadrów. To tak, jakby byli przyjaciółmi, grając swoje role, a Pfriender Stylander reżyserowała akcję za obiektywem. Relaksująca dynamika, którą tworzy, przekłada się na kultowe portrety - teraz opublikowane albumie fotograficznym The Untamed Eye. Energetyczna spontaniczność jej zdjęć była efektem "tamtych" czasów, coś, o czym Pfriender Stylander pamięta, myśląc o fotografowaniu w latach 90. XX wieku. "Wszyscy byliśmy w drodze, był fantastyczny niepokój, byliśmy młodzi i potrzebowaliśmy się wyrazić" - wspomina. "Wspaniała moda i kreatywni dyrektorzy, którzy dawali ci dwadzieścia stron, abyś mógł wyrazić swoją wizję - był to kompletny kreatywny plac zabaw, na którym mogliśmy być zbuntowani, a kompromis w wyrazie nie był dopuszczalny, nawet nie myśleliśmy o nim". Zainspirowany włoskim Neorealizmem i francuską Nową Falą, Pfriender Stylander zgromadziła dorobek, który mówi sam za siebie. Ponad 130 fotografii rozrzuconych na kartach albumu The Untamed Eye opowiada nie tylko historię jej kariery, ale także działa jak kapsuła czasowa dla uwiecznienia tego porywającego momentu w historii. Album fotograficzny The Untamed Eye, wydana przez MW Editions, będzie dostępna w USA od 25 września 2018 roku. Z okazji premiery Autorka będzie podpisywała album w Nowym Jorku 12 września, w Staley-Wise Gallery i 15 października w Soho House / Ludlow House. Wystawa towarzysząca będzie prezentowana w Paryżu w Galerie de l'Instant, od 10 września do 28 listopada 2018 roku. Album fotograficzny The Untamed Eye