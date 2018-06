Zdjęcia Stanleya Kubricka jako fotoreportera w albumie magazynu Look

Zanim autor kultowych filmów, takich jak np. "Mechaniczna pomarańcza", "2001: Odyseja kosmiczna" czy "Lśnienie" został wybitnym reżyserem, wykonywał zawód fotoreportera. Pracował dla magazynu Look od 1945 roku, gdy skończył 17 lat. Magazyn polecił mu uwiecznianie życia codziennego nowojorczyków. Wydawnictwo Taschen przygotowało album zatytułowany "Stanley Kubrick Photographs. Through a Different Lens", który umożliwia zapoznanie się z fotografiami wykonanymi dla czasopisma przez późniejszego kultowego reżysera.

Kariera fotograficzna Kubricka rozpoczęła się od wykonania zdjęcia zasmuconego kioskarza, który jest otoczony gazetami z nagłówkami informującymi o śmierci Franklina Roosvelta. Zdjęcie to trafiło na pierwszą stronę magazynu Look wydanego 26 czerwca 1945 roku. Niezwykła umiejętność obserwacji, którą posiadał reżyser, pozwoliła mu zbudować przejmujący obraz jego rodzinnego miasta. W wydanym przez Taschen albumie znalazło się 300 fotografii stworzonych na przełomie pięciu lat. Część z nich nie była wcześniej publikowana. Za przygotowanie publikacji odpowiadają Luc Sante, Sean Corcoran i Donald Albrecht. Pierwszy z nich przygotował również tekst otwierający album.