Rosja to stan umysłu – fotografia uliczna z Petersburga

Aleksander Petrosjan fotografuje ulice Petersburga, tworząc obrazy życia złapanego na gorąco. To wizualna uczta dla miłośników fotografii ulicznej. Fotograf kolekcjonuje okruchy życia pełne kontrastów - bogactwa i biedy, radości i smutku, upadków i wzlotów.

Choć na pozór wydaje się to niemożliwe Aleksander Petrosjan twierdzi, że nie zaaranżował żadnego zdjęcia. Fotograf w Sankt Petersburgu spędził większą cześć życia i miasto nie ma przed nim tajemnic. Na co dzień nie rozstaje się z aparatem wiedząc, że w każdym momencie może ukazać mu się scena, którą zapragnie uwiecznić. Zdjęcia Petrosjana zdobywają uznanie na całym świecie nie tylko jako kwintesencja fotografii ulicznej, ale również obraz współczesnej Rosji. Fotograf część ujęć wykonuje z zaskoczenia, jednak zawsze stara się (nawet po zrobieniu zdjęcia) o zgodę jego bohaterów.

