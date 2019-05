Alexi Lubomirski fotografuje Jennifer Aniston

Główną bohaterką wakacyjnego wydania magazynu Harper’s Bazaar jest 50-letnia aktorka, Jennifer Aniston, którą trzy lata wcześniej Magazyn People ogłosił najpiękniejszą kobietą świata 2016 roku. Autorem zdjęć jest Alexi Lubomirski.



W jednym z ostatnich wystąpień mówił o swoim zaangażowaniu w ochronę środowiska: "Podzieliłem się kiedyś moimi wątpliwościami z żoną: "Jak możemy pracować w tej branży, jeśli nasze przekonania są tak odległe od tego, co nas otacza? Żona, która jest na szczęście o wiele bardziej inteligentna ode mnie, powiedziała: Jesteś dobry w tym, co robisz. Nie zeskakuj z łodzi tylko dlatego, że nie podoba ci się, dokąd zmierza. Pozostań na łodzi i rób wszystko co w Twojej mocy, aby zmienić jej kierunek"

Zmiana to zobowiązanie, więc Alexi Lubomirski zdeklarował - i przekonuje też innych – żeby na fotografiach mody nie pokazywać futer, skór, piór oraz innych produktów pochodzenia zwierzęcego, czy nawet samych egzotycznych zwierząt. "Zdałem sobie sprawę, że w mojej pracy mogę kontrolować ten aspekt zdjęć. Jestem kreatywny. Każda twórcza decyzja, którą podejmujemy, ma ogromną moc. Masz wybór - a co za tym idzie, też ogromną odpowiedzialność. Masz moc, by też czasami odmawiać. Poza obietnicą, chcę zrobić wszytko aby projektanci, fotografowie i redaktorzy zrezygnowali z wykorzystania produktów zwierzęcych na rynku mody" – mówi fotograf.

Czekając na zmiany na rynku mody, prezentujemy najnowszą sesję fotografa z Jennifer Aniston.

Jennifer Aniston fotografuje Alexi Lubomirski