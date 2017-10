Alexi Lubomirski wybiera czołowych polskich fotografów mody młodego pokolenia

W dniach 26-29 października na Brooklynie, w ramach The Polish–American Fashion Foundation zaprezentowana zostanie wystawa młodej polskiej fotografii mody zatytułowana „Young Poland”, której kuratorem został fotograf polskiego pochodzenia - Alexi Lubomirski. Na wystawie pojawią się prace czołowych polskich fotografów mody młodego pokolenia: Zuzy Krajewskiej, Bartka Wieczorka, Soni Szóstak, Mateusza Stankiewicza, Łukasza Ziętka, Jacka Kołodziejskiego, Pawła Fabjańskiego, Kuby Dąbrowskiego i Ani Cywińskiej.

"W dzisiejszych czasach, wraz z pojawieniem się fotografów związanych z "social media", kiedy jest tak duża konkurencja na rynku dla osób z branży, takich jak ja, jest ważniejsze niż kiedykolwiek, by wspierać następną generację "prawdziwych" fotografów. Fotografów, którzy rozumieją sztukę fotografii i doceniają jej głębię" – napisał w tekście zapowiadającym wystawę Alexi Lubomirski.

Nikt chyba nie ma wątpliwości co do tego, że kluczem do sukcesu fotografa jest jego umiejętność zaprezentowania się - udowodnienia, że w codziennym zalewie zdjęć i w czasach, gdy każdy ma aparat fotograficzny, to właśnie jego prace są najlepsze, najciekawsze, najbardziej wartościowe. Łatwo powiedzieć, trudniej zrobić - Alexi Lubomirski podzielił się swoim doświadczeniem w budowaniu portfolio.