Alternatywa dla filtrów optycznych

W tradycyjnej fotografii krajobrazowej szklane filtry – korekcyjne, neutralne, połówkowe szare, polaryzacyjne, a w przypadku fotografii czarno-białej również barwne – odgrywały i nadal odgrywają bardzo istotną rolę. Techniki HDRI są w stanie mniej lub bardziej skutecznie zastąpić ich pracę, a niekiedy również wspomóc ich działanie. Inne filtry zostały wyparte przez same techniki cyfrowe. W tym artykule dokonamy krótkiego przeglądu najważniejszych filtrów używanych w fotografii krajobrazowej, uwzględniającego czy i w jakim stopniu są one nam jeszcze potrzebne.

Filtr neutralny (szary) – filtr ten jest niezbędny w sytuacji, gdy scena jest silnie oświetlona, a zależy nam na uchwyceniu jej z wykorzystaniem długich czasów naświetlania. Jest tak m.in. w przypadku technik fotografowania scen z widocznymi chmurami i wodą w taki sposób, aby elementy te były zmiękczone lub zupełnie rozmyte. Wieloekspozycyjne techniki HDRI pomagają wzmocnić to wrażenie, ponieważ nakładane na siebie drobne zmiękczenia kumulują się i tworzą obraz rozmyty w znacznie większym stopniu. Niestety nie są w stanie tych zmiękczeń stworzyć z ostrego obrazu. Z tego powodu filtr szary w wielu sytuacjach jest i nadal będzie niezastąpiony.

