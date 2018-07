AMA FILM ACADEMY 2018/2019 nabór do interdyscyplinarnej szkoły filmowej

Wiele osób marzy o tym, by zacząć działać w branży filmowej. Zawsze jednak pojawia się jedno pod-stawowe pytanie - jak? Według nas warto zacząć po prostu od edukacji.

Wielu takich jak Ty chciało, nieliczni z nich próbowali swoich sił, a tylko niektórym udało się zajść naprawdę daleko. Teraz możesz uczyć się od najlepszych i stworzyć swój pierwszy film pod okiem profesjonalistów oraz najznakomitszych postaci z branży filmowej. Tę szansę daje Ci AMA Film Academy, prywatna, interdyscyplinarna szkoła filmowa stworzona przez praktyków i pasjonatów kina o międzynarodowym doświadczeniu.

Zobacz jak kręcili studenci AMA w 2018 roku

Absolwenci AMA znaleźli pracę w zawodach filmowych, tworzą filmy i programy, pracują w studiach filmowych i stacjach TV.

Zrealizowane w AMA Film Academy filmy pojawiają się na festiwalach, między innymi:

Krakowskim Festiwalu Filmowym

Międzynarodowym Festiwalu Filmowym Etiuda Anima

OFF Camera

Gdańsk Doc Film Festival

Camerimage

Węgiel Film Festiwal

Festiwalu Debiutów Młodzi i Film w Koszalinie,

24 HFF

Festiwalu Filmowym Nowe Kino - Nowy Sącz

RedCornerFestival

DISFF Festival Team

Kontakty, które zdobędziesz podczas praktyk na planie filmowym oraz nauki w szkole, zapewnią Ci możliwość zrobienia wielkiego kroku w karierze filmowej – dzięki temu będziesz mógł się wykazać i ujawnić swoje umiejętności przed najznakomitszymi postaciami polskiego rynku branży filmowej i telewizyjnej.

AMA FILM ACADEMY rozpoczęła rekrutację na nowy rok akademicki 2018/2019

w trybie stacjonarnym:

w trybie niestacjonarnym:

Poniżej krótkie opisy wszystkich kierunków AMA:

STACJONARNE

"Aktorstwo Filmowe" - Nowość w trybie stacjonarnym. Dwuletni, dzienny, zaawansowany i profesjonalnie prowadzony kurs występowania przed kamerą, wzorowany na znanym w zachodniej Europie i USA programie Camera Acting. Na Kierunku Aktorskim w AMA uczą znani, dysponujący nowoczesnym warsztatem aktorzy filmowi i teatralni, specjaliści od poszczególnych elementów warsztatu aktorskiego, reżyserzy i operatorzy filmowi. W AMA FILM ACADEMY zajęcia prowadzą wyłącznie wykładowcy aktywni zawodowo, pracujący w filmie, TV oraz w reklamie.

"Realizacja Dźwięku" - nowość w trybie stacjonarnym. Dwuletni Kierunek Realizacji Dźwięku w Filmie, Grach i Multimediach to kompleksowy kurs realizacji dźwięku w filmie i pokrewnych formach audiowizualnych, przede wszystkim w grach i całym obszarze gamingu – od nagrania dźwięku na planie, poprzez jego obróbkę i postprodukcję do finalnego zgrania ścieżki dźwiękowej. Kurs obejmuje również zaawansowane zagadnienia opracowań muzycznych oraz nagrywania i wykorzystywania muzyki filmowej. Ważnym obszarem jest nauka kreacji współczesnego świata dźwięku.

Opiekunami kierunku są:

Michał Fojcik - reżyser dźwięku, sound superwizor. Realizator dźwięku i efektów dźwiękowych między innymi filmów "Bogowie", "Czerwony Pająk", Disco Polo", "21 x Nowy Jork", "Jack Strong", "Wkręceni", "Listy do M 2", "Miasto 44", "Kamienie na Szaniec" oraz amerykańskich produkcji: " Arbitrage" z Richard Gere

Bartłomiej Bogacki - realizator dźwięku na planie filmów fabularnych, montażysta dźwięku. Operator dźwięku między innymi w filmach i serialach "Bogowie", "Arbitrage" z Richard Gere "Bóg w Krakowie", "Czerwony Pająk", Serial "Prokurator", "Jeziorak", "Kochanie chyba Cię zabiłem", "21 x Nowy Jork",

Posłuchacie co Bartek Magdoń (Nieustraszeni Łowcy Dźwięków, wykładowca AMA) mówi o dźwięku i o nauce w szkole.

Scenariopisarstwo - nowość w trybie stacjonarnym. Roczny intensywny kurs pisania scenariuszy. Przygotowuje do pracy przy tworzeniu tekstów będących podstawą produkcji audiowizualnych. Celem AMA jest dostarczenie słuchaczom praktycznych narzędzi, umożliwiających pracę w branży audiowizualnej, ale również zainspirowanie najzdolniejszych absolwentów do poszukiwania własnego, niepowtarzalnego stylu i tworzenia autorskich projektów filmowych, które przyniosą im uznanie krytyki i nagrody na festiwalach.

"Kierunek Filmowy Stacjonarny" To kierunek dla tych, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z kinem i chcą posiąść podstawowe tajniki reżyserii i sztuki operatorskiej Kurs ten trwa rok, a już od pierwszego dnia słuchacz ma praktyczne zajęcia z profesjonalnym sprzętem operatorskim pod czujnym okiem polskich filmowców z dużym dorobkiem twórczym. Każdy dzień w AMA Film School jest dniem pełnym wyzwań - stworzenie własnego projektu filmowego, napisanie scenariusza, wyreżyserowanie etiudy na zaliczenie - na brak ambitnych zadań nie można narzekać!

Zobacz etiudę absolwenta kierunku filmowego Mikołaja Szczpeki

"Operatorsko Oświetleniowy" - intensywny dwuletni, dzienny kurs na poziomie szkoły policealnej z tematyką podstawową i średnio-zaawansowaną, przygotowujący do zawodu operatora kamery filmowej i oświetleniowca na poziomie profesjonalnym lub kontynuacji nauki na innych kierunkach operatorskich. Absolwent Kierunku jest gotowy do podjęcia pracy w branży audiowizualnej, przy tworzeniu prostych, komercyjnych form filmowych, dokumentalnych, telewizyjnych czy reklamowych. Jego celem może być jednak praca w filmie fabularnym, nic zatem nie stoi na przeszkodzie, aby zabłysnął na festiwalach jako autor zdjęć o oryginalnym i rozpoznawalnym stylu, na wzór wykładowców, z którymi zetknął się podczas studiów.

"Reżyseria Filmowa" - dwuletni kurs przygotowujący do zawodu reżysera i szeroko rozumianego autora różnorodnych form filmowych. Absolwent Kierunku jest gotowy do podjęcia pracy w branży audiowizualnej, może poświęcić się tworzeniu prostych, komercyjnych form filmowych, dokumentalnych, telewizyjnych czy reklamowych. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby zabłysnął na festiwalach filmowych jako oryginalny artysta na wzór wykładowców, z którymi zetknął się podczas studiów. AMA dostarcza funkcjonalnych narzędzi użytecznych w zawodzie realizatora filmowego, ale pomaga również budować niezbędną reżyserowi bazę teoretycznej wiedzy, związanej z filmem jako dziełem sztuki.

"Montaż i color grading" niespotykany w innych szkołach kompleksowy kurs zagadnień współczesnej postprodukcji obrazu: montażu filmowego i korekcji barwnej.

Kurs jest dedykowany zarówno początkującym adeptom, jak i zawodowcom, którzy chcą rozwijać swoje umiejętności na poziomie profesjonalnym.

NIESTACJONARNE:

"Reżyseria Filmowa" to intensywny kurs przygotowujący do zawodu reżysera i szeroko rozumianego autora różnorodnych form filmowych. Absolwent Kierunku jest gotowy do podjęcia pracy w branży audiowizualnej, może poświęcić się tworzeniu prostych, komercyjnych form filmowych, dokumentalnych, telewizyjnych czy reklamowych. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby zabłysnął na festiwalach filmowych jako oryginalny artysta na wzór wykładowców, z którymi zetknął się podczas studiów. AMA dostarcza funkcjonalnych narzędzi użytecznych w zawodzie realizatora filmowego, ale pomaga również budować niezbędną reżyserowi bazę teoretycznej wiedzy, związanej z filmem jako dziełem sztuki.

"Operatorski" intensywny dwuletni kurs na poziomie podstawowym, średnim i zaawansowanym, przygotowujący do zawodu operatora filmowego lub kontynuacji nauki na Podyplomowym Kierunku Operatorskim w AMA FILM ACADEMY albo na innych uczelniach filmowych. Absolwent Kierunku jest gotowy do podjęcia pracy w branży audiowizualnej, przy tworzeniu prostych, komercyjnych form filmowych, dokumentalnych, telewizyjnych czy reklamowych. Jego celem może być jednak praca w filmie fabularnym, nic zatem nie stoi na przeszkodzie, aby zabłysnął na festiwalach jako autor zdjęć o oryginalnym i rozpoznawalnym stylu, na wzór wykładowców, z którymi zetknął się podczas studiów.

Zobacz realizację Kierunku Operatorskiego z udziałem OSP Kostrze:

"Dźwięk i Muzyka w Filmie" Kierunek realizowany przy współpracy z Festiwalem Muzyki Filmowej w zakresie organizacji masterclass z realizatorami światowej rangi także z Holywood Dwa lata, cztery semestry i całokształt zagadnień związanych z realizacją dźwięku i muzyki w filmie, TV, reklamie i multimediach. Poznasz ogólną teorię filmową, teorię i praktykę dźwięku filmowego zarówno w zakresie nagrania dźwięku na planie filmowym jak i jego obróbki w studio. W praktyce przejdziesz całą "drogę dźwięku filmowego" od planu przez postprodukcję po zgranie finalne, realizując ścieżkę dźwiękową do szkolnych etiud filmowych, filmów dyplomowych oraz produkcji dokumentalnych i fabularnych. Wspólnie ze słuchaczami innych kierunków weźmiesz udział w tworzeniu dzieła audiowizualnego

Opiekunami kierunku są:

Michał Fojcik - reżyser dźwięku, sound superwizor. Realizator dźwięku i efektów dźwiękowych między innymi filmów "Bogowie", "Czerwony Pająk", Disco Polo", "21 x Nowy Jork", "Jack Strong", "Wkręceni", "Listy do M 2", "Miasto 44", "Kamienie na Szaniec" oraz amerykańskich produkcji: " Arbitrage" z Richard Gere

Bartłomiej Bogacki - realizator dźwięku na planie filmów fabularnych, montażysta dźwięku. Operator dźwięku między innymi w filmach i serialach "Bogowie", "Arbitrage" z Richard Gere "Bóg w Krakowie", "Czerwony Pająk", Serial "Prokurator", "Jeziorak", "Kochanie chyba Cię zabiłem", "21 x Nowy Jork"

"Postprodukcja Obrazu" to niespotykany w innych szkołach kompleksowy kurs zagadnień współczesnej postprodukcji obrazu: montażu filmowego, korekcji barwnej, efektów cyfrowych VFX, animacji 3D. Kurs jest dedykowany zarówno początkującym adeptom, jak i zawodowcom, którzy chcą rozwijać swoje umiejętności na poziomie profesjonalnym.

"Produkcja Filmowa" To dwuletni, 4-semestralny kurs w nowoczesny sposób przygotowujący studentów do pracy producenta filmowego. Podczas zajęć poznasz profesjonalne techniki kreowania produktu audiowizualnego - od momentu jego powstania, aż do skutecznej sprzedaży.

Kierunek ten przygotowuje do pracy producenta filmowego w sposób kreacyjny, dając również podstawy umiejętności organizacji produkcji filmowej.

"Aktorstwo Filmowe" To dwuletni, 4-semestralny kurs aktorstwa filmowego, obejmujący pracę z kamerą, specyfikę pracy na planie zdjęciowym, współpracę z reżyserem i operatorem. Absolwenci kursu są w pełni przygotowani do pracy w filmie i telewizji.

Kurs przeznaczony jest zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych aktorów. Studenci i absolwenci kierunku biorą czynny udział w produkcjach filmowych i reklamowych między innymi " Pitbull. Niebezpieczne kobiety" "True Crimes", "Martin Luther. The idea that changed the world", "Kantor. Nigdy tu już nie powrócę" czy "Music, war and love", "Carrefour" , "CUK ubezpieczenia", "Millenium Bank", "Diosminex".

"Kierunek Scenariopisarstwo" To roczny, 2-semestralny kurs, przygotowujący studentów do pracy przy filmie fabularnym, serialu oraz formacie dokumentalnym. Kurs kończy się przygotowaniem autorskiego scenariusza wybranej przez słuchacza formy filmowej.

Zaletą kierunku jest możliwość praktycznej realizacji tekstów i obrócenia ich w formę filmową na innych kierunkach w AMA.

Dodajmy do tego nazwiska osób, które prowadzą na co dzień zajęcia w AMA

Cezary Grzesiuk, Jarosław Barzan, Jarosław Żamojda, Piotr Wojtowicz, Adam Sikora, Jan Kidawa Błoński Xawery Żuławski, Magdalena Łazarkiewicz, Daria Woszek Paweł Królikowski, Piotr Lenar, Michał Fojcik, Bartłomiej Bogacki. Dzięki nim słowo "wykładowca" przestaje się kojarzyć z typowym stereotypem nauczyciela, a staje się synonimem inspiracji i praktycznych informacji. To oni, oprócz zawodowych porad, opowiadają też anegdoty z planu filmowego.

Jak zatem dołączyć do grona słuchaczy AMA Film Academy? Wystarczy wejść na stronę: www.akademiamultiart.pl i wybrać swój wymarzony kierunek filmowy. Wypełnij formularz online. W tym czasie przygotuj swoje portfolio - przyda się na rozmowie rekrutacyjnej.

Nie czekaj ZAPISZ SIĘ! Zacznij z AMA

