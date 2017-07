Amerykańskie przepisy lotnicze coraz bardziej uciążliwe dla fotografów

Jeżeli w najbliższym czasie planujecie lot do Stanów Zjednoczonych lub już przebywacie w tym kraju i macie zamiar przemieszczać się samolotem, to musicie się przygotować na nowe procedury bezpieczeństwa. Są one bardzo uciążliwe dla osób przewożących ze sobą większą liczbę urządzeń elektronicznych – w tym aparatów cyfrowych, optyki, akcesoriów i kamer wideo.

Zgodnie z najnowszymi przepisami amerykańskiej agencji Administracji Bezpieczeństwa Transportu (Transportation Security Administration - TSA) wchodzącymi właśnie w życie, każda osoba wchodząca na pokład samolotu w tym kraju podlega szczególnej kontroli przewożonego sprzętu elektronicznego. Każde urządzenie większe od telefonu komórkowego znajdujące się na taśmie musi być wyciągnięte z bagażu i umieszczone w osobnym pojemniku, bez jakiegokolwiek innego przedmiotu na nim, ani pod nim. Dotyczy to nie tylko laptopów, jak było do tej pory, ale też aparatów kompaktowych, korpusów, obiektywów, lamp błyskowych, tabletów, kamer i wszelkich innych przedmiotów zawierających elektronikę.