Puste kanały w Amsterdamie tworzą doskonałe lustra

Albert Dros to wielokrotnie nagradzany holenderski fotograf, pracujący na co dzień w Amsterdamie - W ostatnim czasie postanowił skierować swój aparat na opustoszałą stolicę, z której ulic wraz z pandemią koronawirusa zniknęła większość ludzi, a przede wszystkim... turystów.



Fotograf mieszka zaledwie 5 minut jazdy rowerem od centrum Amsterdamu, ale od jakiegoś czasu nie miał okazji tam być. Postanowił więc wybrać się na spacer wzdłuż rzeki Amstel. W Holandii nie obowiązuje ścisła izolacja obywateli i możliwe są spacery z zachowaniem reguł odpowiedzialności. Niemniej obiekty takie jak sklepy, restauracje i bary są zamknięte. To sprawiło, że wody rzeki Amstel były tak spokojne i nadawały się do wykonania zdjęć, na których wyglądają jak niemal idealnie gładkie lustro.

