Poważny problem funkcji Zdjęcia Google - telewizory Android TV udostępniały cudze zdjęcia innym użytkownikom

Użytkownicy aplikacji "Zdjęcia", dostępnej w telewizorach wykorzystujących system Android TV, mogli być zaskoczeni i poirytowani, gdy zdali sobie sprawę, iż ich urządzenia umożliwiają wyświetlanie prywatnych fotografii innych użytkowników. Powodem tej sytuacji okazał się błąd w oprogramowaniu, który zmusił Google do wyłączenia funkcji wyświetlania wygaszacza ekranu w formie pokazu slajdów złożonego ze zdjęć użytkowników, do czasu wykrycia i naprawienia przyczyn tego błędu.



Funkcja Zdjęcia Google udostępniała cudze fotografie pozostałym użytkownikom telewizorów z Android TV

Właściciele telewizorów z systemem Android TV mogli dostrzec, że ich urządzenia wyświetlają nie tylko listę ich połączonych kont, ale również wielu innych, nieznanych im użytkowników. Co więcej mogli mieć dostęp do przypisanych do tych kont fotografii. Jako pierwszy sprawę wykrył i zgłosił Google użytkownik Twittera o nicku Prashanth. Firma zasugerowała mu, aby poinformował o tym producenta swojego telewizora, jednakże po czasie okazało się, że pozostali użytkownicy systemu Android TV także napotykają podobny problem.

Okazało się zatem, że sprawa nie dotyczy urządzeń lecz systemu. W związku z tym Google tymczasowo zablokowało funkcję, która ujawniła te komplikacje. Firma wydała oświadczenie, stwierdzając w nim, iż "bardzo poważnie traktuje każde takie zgłoszenie, stąd na czas wyjaśniania sprawy zostanie wyłączona funkcja Zdjęcia Google w Android TV".

Chociaż wydaje się, iż zdjęcia, które były zablokowane dla innych użytkowników wciąż pozostały bezpieczne, to i tak pod znakiem zapytania stoi bezpieczeństwo całego systemu. Niewykluczone iż hakerzy mogą wykorzystać te luki tak, aby zdobyć dostęp nawet do poufnych danych użytkowników. Wyciek danych przechowywanych w iCloud, który miał miejsce w 2014 roku pokazał, iż można utracić kontrolę nad informacjami cyfrowymi przechowywanymi w chmurze.

