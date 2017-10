Angelina Jolie w obiektywie Alexi Lubomirskiego

Nazwisko fotografa kojarzy zapewne większość naszych Czytelników. Alexi Lubomirski jest synem Władysława Lubomirskiego, polskiego arystokraty i pochodzącej z Peru matki. Alexi Lubomirski, który rozpoczął karierę jako asystent Mario Testino, dzisiaj sam jest przewodnikiem dla wielu początkujących fotografów mody, chętnie dzieląc się swoim doświadczeniem. A my chętnie prezentujemy jego sesje, zwracając uwagę na różnorodność stylistyczną i koncepcyjną - jednak bez względu na zleceniodawcę i modelkę możemy zawsze liczyć na niebanalne podejście do postawionego przed nim zadania. Alexi Lubomirski sfotografował Angelinę Jolie dla listopadowego numeru magazynu Harper's Bazaar.

Dostęp do pełnej treści serwisu www.SwiatObrazu.pl jest bezpłatny - wymagane jest jednak zalogowanie do serwisu. Logowanie wymagane jest również do dodawania komentarzy.

Rejestracja dla nowych użytkowników Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego. Logowanie dla użytkowników SwiatObrazu.pl E-mail: Hasło: Zapomniałeś loginu lub hasła? Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU SWIATOBRAZU.PL?

Przy pierwszej rejestracji otrzymasz od nas powitalny prezent: Pełną wersję podręcznika "Świat barw w fotografii cyfrowej".

A poza tym otrzymujesz bezpłatny stały dostęp do:

wszystkich artykułów opublikowanych w serwisie swiatobrazu.pl;

mechanizmów galerii swiatobrazu.pl

forów dyskusyjnych;

prezentów dla zarejestrowanych Czytelników;

codziennego newslettera informacyjnego;

swojego profilu osobistego, w którym będziesz mógł zarządzać galeriami, komentarzami, zdjęciami w konkursach itp.

Czas rejestracji - ok. 1 min.

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta i zrezygnować ze statusu zarejestrowanego Czytelnika i wszystkich usług bezpłatnych swiatobrazu.pl. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem