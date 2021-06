Teledysk zrobiony z 3700 zdjęć

Better Man to eksperymentalny teledysk, zrealizowany przy pomocy tradycyjnego aparatu małoobrazkowego formatu 35 mm - Całość to kompozycja złożona w tempie 8 klatek na sekundę, a więc dokładnie tak, jak realizowały nagrania pierwsze kamery wideo.



Logowanie E-mail: Hasło: Zapamiętaj mnie

Teledysk będący hołdem dla starego kina Autorem tego teledysku jest Mrinal Bahkhandi, który jest fotografem i filmowcem mieszkającym w Bombaju w Indiach. Ten krótki film czerpie z długiej historii kinematografii i stanowi bardzo ciekawy pomost pomiędzy obrazem nieruchomym a ruchomym. Przypomina również o wspólnych korzeniach fotografii i filmu.