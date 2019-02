„Intymność jest ponadczasowa” - fotografia mody autorstwa Annemarieke van Drimmelen

Annemarieke van Drimmelen to holenderska fotografka, której zdjęcia modowe stanowią próbę ukazania prawdziwej intymności. Swoimi praca pragnie odejść od charakterystycznych dla tej dziedziny zdjęć, które stanowią inscenizacje i kreacje wizerunków modeli. Zamiast tego woli podkreślać ich prawdziwe osobowości.



Realizowanie sesji, w których priorytetem jest zbudowanie bezpośredniej i intymnej relacji z modelami skutkuje tworzeniem wyrafinowanych oraz emocjonalnych fotografii. Styl Annemarieke van Drimmelen został doceniony przez wiele wpływowych i popularnych magazynów, w tym m.in. The Wall Street Journal i The Last Magazine, a także słynne marki, takie jak np. Giorgio Armani, The Row, Hermés i Chloe.

Fotografka dąży do tego, aby jej zdjęcia były ponadczasowe, a siła oddziaływania jej obrazów nie była uzależniona od chwilowej mody. Zdjęcia jej autorstwa są bardzo subtelne i stronią od budowania skandalu czy prowokowania widza. Stanowią raczej zaproszenie do świata modeli. Annemarieke van Drimmelen wykorzystuje w swoich fotografiach naturalne spojrzenie i stara się ograniczać środki techniczne do minimum. W pracy wykorzystuje zarówno technologie cyfrową, jak i techniki tradycyjne. Do obróbki zdjęć stosuje oprogramowanie Capture One.

Poza wykonywaniem zdjęć Annemarieke van Drimmelen tworzy także krótkie filmy wideo, które mają podobną charakterystykę jak jej fotografie. Poza tym zajmuje się także prowadzeniem warsztatów dla entuzjastów fotografii modowej.

