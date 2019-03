Najnowsze sesje Annie Leibovitz dla Vogue’a - „portret pokazuje tylko krótkie chwile z czyjegoś życia”

Annie Leibovitz to autorka wielu słynnych portretów największych gwiazd kina, mody czy muzyki. W ostatnim czasie zrealizowała sesje m.in. dla Vogue’a, podczas których fotografowała Priyankę Choprę i Justina Biebera wraz z jego żoną Hailey. W szczególności ta druga sesja cieszyła się dużym zainteresowaniem, zwłaszcza portali plotkarskich.



Annie Leibovitz nie raz udowadniała, że jest w stanie pokazać w niezwykle celny sposób osobowość swoich modeli. Jest prawdziwą gwiazdą światowej fotografii i przewyższa sławą wiele osób, które pozowały przed jej obiektywem. Jak sama przyznaje, jej pasja do fotografii wzięła się z faktu, iż nie miała specjalnego talentu do malarstwa. Fotografowanie było dla niej bardziej bezpośrednie i szybsze, a dodatkowo pozwalało na nawiązywanie nowych relacji z ludźmi.

Chociaż jej zdjęcia reprezentują wysoki poziom, niezależnie od tego czy fotografuje w studio czy w przestrzeniach należących do modeli lub publicznych, to jednak przyznaje, że ta druga grupa scenerii jest dla niej bardziej atrakcyjna i czuje się w niej swobodniej. Jak sama podkreśla, warto wracać w dane miejsce i próbować zobaczyć je z innej perspektywy. "Zbyt wielu ludzi uważa, że jeśli nie uda im się zrealizować czegoś za pierwszym razem, to po prostu to stracili" - stwierdza słynna fotografka.

Niezwykle często widzowie komentują jej portrety, zwracając uwagę na to, iż udało jej się uchwycić czyjąś duszę. W rzeczywistości Annie Leibovitz jest zawsze rozbawiona tego typu sformułowaniami, gdyż jej zdaniem portret jest tak naprawdę tylko chwilą spędzoną z kimś. Jej zdaniem nie można w ten sposób dotrzeć do sedna cudzej osobowości.

Poniżej możesz zobaczyć ostatnie sesje Annie Leibovitz dla Vogue’a