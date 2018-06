Annie Leibovitz sfotografowała Papieża Franciszka. Zobacz fotografkę przy pracy

Od kliku dekad przed obiektywem Annie Leibovitz regularnie stają najbardziej wpływowe i potężne osobistości współczesnego świata. Ostatnio słynna portrecistka sfotografowała Papieża Franciszka, podczas spotkania z dziećmi w Watykanie. Co ciekawe nie były to ujęcia wykonane ze sztabem asystentów, we w pełni kontrolowanym środowisku studia fotograficznego. Leibovitz wcieliła się w fotoreporterkę. Czekając na finalne fotografie możemy zobaczyć zdjęcia Stefano Costantiono, który uchwycił fotografkę przy pracy.



Tworząc portrety Annie Leibovitz stara się wyjść poza samą fotografię ludzkiej twarzy. W swoich pracach zadaje pytania: Co sprawia że ta osoba jest sławna. Nie czeka na decydujący moment jak Catier-Bresson. Stara się wyobrazić sobie, jak powinno wyglądać zdjęcie, a następnie konsekwentnie dąży do realizacji swojej wizji. Leibovitz projektuje zdjęcie zamiast chwytać je w biegu.