AOC Q3279VWFD8 31,5-calowy monitor z IPS i QHD w dobrej cenie

AOC Q3279VWFD8 to najnowsza propozycja od producenta monitorów – firmy AOC. Ekran o przekątnej 31,5 cala (80 cm), matryca IPS o rozdzielczości QHD oraz częstotliwość odświeżania na poziomie 75 Hz to najważniejsze cechy prezentowanego wyświetlacza – a wszystko to w cenie nieco powyżej 1000 złotych.

Zastosowana w monitorze AOC Q3279VWFD8 matryca IPS o rozdzielczości QHD (2560x1440 pikseli) zapewnia dużą szczegółowość obrazu oraz wierne odwzorowanie kolorów, pokrywając 88% przestrzeni barw NTSC i 98% przestrzeni sRGB. Współczynnik kontrastu statycznego w Q3279CVWFD8 wynosi 1200:1. Cechy te gwarantują optymalną jakość podczas wyświetlania zdjęć oraz filmów, a duża rozdzielczość będzie pomocna podczas pracy.