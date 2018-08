Aparat analogowy czy cyfrowy? - poradnik dla niezdecydowanych

Co jest lepsze, fotografia cyfrowa czy analogowa? Co pozwoli uzyskać pożądane efekty - aparat analogowy czy cyfrowy? W niniejszym poradniku pomożemy odpowiedzieć na powyższe pytanie tym czytelnikom, którzy są niezdecydowani i nie wiedzą czy lepiej podążyć drogą megapikseli, czy też poddać się magii srebra i kliszy.

Aparat analogowy czy cyfrowy?

Odpowiedź na pytanie czy lepiej jest pracować aparatem analogowym czy cyfrowym zapewne podzieliłaby naszych czytelników na co najmniej dwa wrogie obozy. Bo i owszem, wybór pomiędzy jedną a drugą techniką jest trudny, a pytanie zalicza się mniej więcej do tej samej kategorii co osławione "kogo kochasz bardziej, mamę czy tatę?" - jedno i drugie pozostawia zapytanego z poczuciem mętliku w głowie. Dziś postanowimy nieco wyklarować całą sytuację, podając wady i zalety każdej z technik, oraz pomagając nieco niezdecydowanym w dokonaniu wyboru. Zapraszam do lektury!