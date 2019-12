Zagraj w popularną strzelankę na aparacie fotograficznym

A gdyby tak wprowadzić do nowoczesnych aparatów możliwość grania w gry komputerowe? Cóż - ten pomysł jest raczej szalony, ale po części udało się go zrealizować. Na popularnym kanale YouTube poświęconemu klasycznym sprzętom pojawił się film, w którym prowadzący kanał Clint Basinger pokazuje, że zdołał zainstalować kultową grę Doom na aparacie cyfrowym Kodaka z 1998 roku. Swego czasu ten model był nowoczesny, wygląda zatem na to, iż ten eksperyment jest odpowiedzią na pytanie otwierające ten akapit.



Clint Basinger wykorzystał jako platformę do gry Kodaka DC260 wyposażonego w matrycę CMP o rozdzielczości 1,6 MP, 3-krotny zoom optyczny i pamięć CompactFlash. Swego czasu aparat był sprzedawany za około 1000 USD (1575 USD po uwzględnieniu inflacji, co daje odpowiednio około 3865 i 6088 złotych). Wybór padł na ten aparat ze względu na fakt, iż wykorzystuje procesor PowerPC i 8 MB pamięci RAM, a także działa w oparciu o system operacyjny Digita OS.