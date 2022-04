Aparat dla początkującego - lustrzanka czy bezlusterkowiec?

Rynek aparatów fotograficznych w ostatnich latach mocno się rozrósł. Znajdziemy na nim 3 popularne rodzaje aparatów: lustrzanki, aparaty cyfrowe i aparaty fotograficzne hybrydowe. Nie ulega wątpliwości, że największym zainteresowaniem cieszą się droższe lustrzanki i tańsze kompakty. Co wybrać z tej dwójki? Jaka jest różnica między lustrzanką a bezlusterkowcem? Tego wszystkiego dowiesz się w tym artykule.









Lustrzanka i wizjer optyczny

Amatorski sprzęt fotograficzny

Rozbudowane systemy filmowania dla twórców na Youtube

Kto powinien kupować lustrzankę, a kto kompakt cyfrowy?

Co to takiego wizjer optyczny w lustrzance?

To, co pozwala odróżnić lustrzankę od cyfrowego kompaktu to wymienna optyka. Jak sama nazwa wskazuje, aparaty lustrzane mają wbudowane wewnątrz korpusu zwierciadło. Służą one do załamywania światła i przenoszenia obrazu na wizjer, bez użycia jakichkolwiek elektronicznych przetworników. Co to w praktyce oznacza? Przede wszystkim znacznie krótszy czas reakcji i możliwość natychmiastowego robienia zdjęć. Wizjer elektroniczny obecny w bezlusterkowcach, także zapewnia wysoki komfort obsługi aparatu, wpływa jednak na nieco dłuższy czas reakcji. W tym miejscu należy również wyjaśnić, co oznacza określenie bezlusterkowiec. Jak już wiemy, odnosi się to do aparatu pozbawionego optycznego wizjera z luster, a mającego wizjer cyfrowy. Jednak i lustrzanki i bezlusterkowece mogą posiadać wymienne obiektywy, znacznie zwiększające możliwości ich użytkowania. Biorąc pod uwagę rozmiary, wagę i stopień skomplikowania obsługi, lustrzanka cyfrowa polecana jest profesjonalistom, natomiast użyteczny wizjer elektroniczny w bezlusterkowcach, przyda się amatorom.

Jakie zalety i możliwości ma elektroniczny wizjer?

Osoby decydujące się na bezlusterkowca z wizjerem optycznym, bardzo cenią sobie rozliczne możliwości tego rozwiązania. Wybrane z nich to możliwość podglądu zdjęcia na żywo, stosowania efektów, wysoką rozdzielczość i częstotliwość odświeżania. Na pewno elektroniczny wizjer przyda się osobom, które wykorzystują aparat fotograficzny do nagrywania filmów lub krótkich klipów. Dzięki temu, że rozbudowana i ciężka optyka została zastąpiona elektroniką, bezlusterkowce mają mniejsze gabaryty, są lżejsze i poręczniejsze. Szukając odpowiedniego dla siebie modelu aparatu, zwróćmy uwagę czy posiada takie opcje jak system śledzenia oka lub technologię dual pixel autofocus. Osoby, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę z fotografią lub po prostu chcą robić ładne zdjęcia do rodzinnego albumu, na pewno będą zadowolone z możliwości, jakie daje im bezlusterkowiec.

Co lepsze do filmowania — lustrzanka czy bezlusterkowiec?

Jeżeli poszukujecie aparatu, który pomoże wam nagrywać filmy wideo w wysokiej rozdzielczości i bardzo dobrej jakości, to lustrzanki cyfrowe świetnie do tego się nadają. Możliwość kadrowania i podglądu obrazu na ekranie ułatwia tworzenie takich materiałów, które będą mieć profesjonalny wygląd. Szansa, by nagrywać wideo w jakości 4K, również ma duże znaczenie dla osób, które chcą zarabiać na swoich filmach. Również, jeżeli szukasz aparatu, który pozwoli ci zarabiać na zdjęciach, lustrzanka jest właśnie tym, czego potrzebujesz. Wybór lustrzanki cyfrowej nie jest prostym zadaniem. Duży wybór produktów w sklepach na pewno tego nie ułatwia. Jeżeli szukasz sprawdzonych dobrych modeli, warto zasięgnąć porady specjalistów, np. sprzedawców w specjalistycznych sklepach z aparatami lub osób, które fotografią zajmują się zawodowo od wielu lat. Czy to jednak oznacza, że bezlusterkowce nie nadają się do filmowania? Oczywiście, że nie. One również pozwalają nagrywać wideo i to w bardzo dobrej jakości. Odpowiada za to m.in. system stabilizacji, dzięki któremu nagrywanie z ręki będąc w ruchu, wygląda jak zrobione przy pomocy gimbala.

Lustrzanka cyfrowa czy aparat bez wizjera optycznego?

Różnica między lustrzanką a bezlusterkowcem widoczna jest na wielu płaszczyznach, począwszy od ceny zakupu, przez możliwości, aż po wagę i gabaryty. Jeśli chcecie sprawdzić aktualne ceny, zerknijcie na aparaty bezlusterkowe w RTV EURO AGD. Dostępne są tam w bardzo dużym wyborze, szerokim asortymencie producentów, a także z możliwością kupna w korzystnych systemach ratalnych, również bez oprocentowania. Niemal wszystkie aparaty bezlusterkowe w cenie powyżej 1500 złotych na ogół dają świetny obraz i dają wrażenie głębi ostrości. Większa liczba punktów autofokusa to również olbrzymia zaleta. Dzięki tej opcji można robić profesjonalne zdjęcia, nie mając praktycznie żadnego doświadczenia w obsłudze lustrzanki. Wybór małych bezlusterkowców jest dziś naprawdę zadowalający i stanowią one dobry start, aby wejść w świat fotografii. Dla kogo lustrzanka będzie lepszym wyborem? Na pewno dla wszystkich, którzy już od dłuższego czasu zajmują się robieniem zdjęć lub mają całkiem pokaźną kolekcję obiektywów. Wówczas nowe modele body lustrzanek będą tym, co pozwoli im rozbudować swój warsztat i zwiększyć konkurencyjność na rynku.