Lustrzanka do fotografowania dzikiej przyrody sprzed stu lat

Do sprzedaży trafiła ostatnio rzadko spotykana lustrzanka dedykowana fotografowaniu dzikiej przyrody, licząca sobie około 100 lat - Goerz Reflex-Jagd-Ango to aparat zaprojektowany specjalnie z myślą o fotografowaniu dzikich zwierząt, a jego cena wywoławcza na aukcji internetowej wyniosła ponad 13 500 złotych (3500 USD).



Za powstanie tego oryginalnego aparatu odpowiada dobrze znana wszystkim firma - Carl Zeiss. Jednakże w czasie tworzenia tego modelu nosiła jeszcze nazwę CP Goerz. Zakłady rozpoczęły produkcję omawianego aparatu do fotografii przyrodniczej około 1909 roku. Wyróżniał się czasem otwarcia migawki sięgającym 1/1000 s (w tamtym czasie był to imponujący wynik) i obiektywem o długiej ogniskowej.

