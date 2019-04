Aparat fotograficzny Nikon COOLPIX W150 - wodoszczelny, wstrząsoodporny, mrozoodporny i pyłoszczelny

Nikon wprowadza na rynek najnowszy model z rodziny COOLPIX - Nikon COOLPIX W150. Ten kompaktowy aparat fotograficzny dla miłośników przygód jest wodoszczelny, wstrząsoodporny, mrozoodporny i pyłoszczelny, można go więc zabierać ze sobą wszędzie, a dodatkowo zapewnia prawdziwie bezproblemową obsługę.

Śnieżne krajobrazy lub podwodne sceny? Aparat fotograficzny Nikon COOLPIX W150 jest tak łatwy w obsłudze, że każdy może robić nim wspaniałe zdjęcia i filmy. Tryb Kadrowanie twarzy pod wodą pozwala wykonywać doskonałe zdjęcia w basenie lub podczas nurkowania na głębokość do 10 m. Aparat jest wstrząsoodporny do 1,8 m, więc przetrwa wyzwania związane z użytkowaniem na rodzinnych wakacjach lub imprezie. Czuła matryca CMOS firmy Nikon oraz precyzyjny obiektyw NIKKOR z 3-krotnym zoomem optycznym zapewniają piękne ostre zdjęcia. Specjalny przycisk filmowania ułatwia bezpośrednie przejście do nagrywania filmów Full HD z dźwiękiem stereo.

Funkcje do zabawy obejmują szereg łatwych do dodawania efektów zdjęciowych oraz opcjonalną interaktywną funkcję Odmiany menu dla dzieci. Po jej włączeniu można między innymi dołączać wiadomości głosowe do zdjęć, aktywować zabawne ekrany powitalne oraz animować pokazy slajdów. Wodoszczelne akcesoria, takie jak dobrze widoczny pływający pasek Nikon, zapewniają bezpieczeństwo aparatu. SnapBridge ułatwia natomiast udostępnianie najlepszych zdjęć lub umożliwia zdalne fotografowanie za pomocą urządzenia inteligentnego.

Ines Bernardes, kierownik ds. produktów w firmie Nikon Europe, powiedziała: "COOLPIX W150 to świetny wodoszczelny aparat typu point-and-shoot. Dzieci mogą się nim bawić, rodzice nie muszą się tym martwić — i jest dostępny w wielu żywych kolorach. Jeśli wyjeżdżasz na weekend ze znajomymi, ten aparat jest zawsze gotowy do działania".

Aparat fotograficzny Nikon COOLPIX W150

Wodoszczelność 10 m | Wstrząsoodporność 1,8 m | Mrozoodporność –10°C | Pyłoszczelność. Prawdziwa wygoda fotografowania aparatem COOLPIX, który nie boi się upadków, znakomicie działa na mrozie i uwielbia przyjęcia w basenie.

Prawdziwa wygoda fotografowania aparatem COOLPIX, który nie boi się upadków, znakomicie działa na mrozie i uwielbia przyjęcia w basenie. Tryb Kadrowanie twarzy pod wodą. Aparat robi do czterech zdjęć za każdym razem, gdy widzi twarz.

Aparat robi do czterech zdjęć za każdym razem, gdy widzi twarz. Zawsze piękne efekty. Czuła matryca CMOS, precyzyjny obiektyw NIKKOR z 3-krotnym zoomem optycznym, a także 6-krotny zoom Dynamic Fine Zoom zapewniający dodatkowy zasięg.¹

Czuła matryca CMOS, precyzyjny obiektyw NIKKOR z 3-krotnym zoomem optycznym, a także 6-krotny zoom Dynamic Fine Zoom zapewniający dodatkowy zasięg.¹ Rewelacyjne filmy. Aparat nagrywa materiał wideo w rozdzielczości Full HD (1080p / 30 kl./s) z dźwiękiem stereo.

Aparat nagrywa materiał wideo w rozdzielczości Full HD (1080p / 30 kl./s) z dźwiękiem stereo. Łatwość obsługi charakterystyczna dla aparatów typu point-and-shoot. Ustawienia są automatycznie optymalizowane. Duży, przeciwodblaskowy wyświetlacz LCD zapewnia dobrą widoczność, nawet pod wodą.

Ustawienia są automatycznie optymalizowane. Duży, przeciwodblaskowy wyświetlacz LCD zapewnia dobrą widoczność, nawet pod wodą. Zapewniająca świetną zabawę funkcja Odmiany menu. Podczas fotografowania można korzystać z prostego interfejsu menu albo włączyć funkcję Odmiany menu oferującą wiele interaktywnych funkcji.



1 Powiększenie uzyskane za pomocą funkcji Dynamic Fine Zoom obliczono od maksymalnej pozycji szerokokątnej zoomu optycznego.