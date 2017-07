Aparat fotograficzny w praktyce oraz Filmowanie aparatem i edycja wideo - dziś rozpoczynamy nowe edycje e-kursów

17 lipca 2017 r. Aparat fotograficzny w praktyce Aby stworzyć fascynujące zdjęcie, potrzebujesz określonych narzędzi i wiedzy o tym, jak z nich efektywnie korzystać. Nowoczesny aparat fotograficzny z wymienną optyką - zarówno lustrzanka cyfrowa jak i bezlusterkowiec – kryje w sobie wiele tajemnic czekających na odkrycie, a instrukcja obsługi nie zawsze to ułatwia. Dodatkowo - sama znajomość możliwości technicznych aparatu nie jest wystarczająca. Konieczne jest nabycie odpowiednich nawyków, wprawa w posługiwaniu się nastawami, umiejętność definiowania ustawień własnych i zapamiętywania ich w systemie. /span> Cena: 79,00 zł Szczegółowy program Dołącz do uczestników 17 lipca 2017 r. Filmowanie aparatem i edycja wideo Na przestrzeni ostatnich lat filmowanie aparatami fotograficznymi przeszło znaczną ewolucję. Funkcja, która kiedyś była tak naprawdę tylko dodatkiem do aparatów kompaktowych i nie występowała w "poważnych i prawdziwych" aparatach cyfrowych rozwinęła się i trafiła do lustrzanek. Okazało się wówczas, że filmowanie aparatem fotograficznym ma pewne zalety, których kamery wideo i filmowe nie są w stanie zaoferować bez zainwestowania naprawdę poważnych kwot pieniędzy. Cena: 129,00 zł Szczegółowy program Dołącz do uczestników