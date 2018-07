Odświeżona wersja kultowego aparatu Polaroid z 1977 roku - poznaj nowy OneStep 2

Stanowiący połączenie nowoczesności z klasyką analogowy aparat Polaroid OneStep 2 do fotografii natychmiastowej nawiązuje swoją stylistyką do modelu z 1977 roku. Charakteryzuje go prostota działania i jest gotowy do pracy od razu po wyjęciu z pudełka. Został wyposażony w wysokiej jakości obiektyw i mocną lampę błyskową, dzięki czemu pozwala wykonywać świetne zdjęcia w każdych warunkach. Wydajna bateria działająca przez 60 dni umożliwia swobodne fotografowanie, zarówno na krótkiej wycieczce, jak i podczas długich podróży.

