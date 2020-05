Aparat Sony ZV-1 i miniaturowa kamera 4K Handycam FDR-AX43 dla wideoblogerów

Aparat Sony ZV-1 reprezentuje nowo powstałą kategorię urządzeń przeznaczonych specjalnie dla twórców filmów, a kamera AX43 to nowy, miniaturowy model 4K Handycam z zaawansowanymi technologiami stabilizacji obrazu

Aparat Sony ZV-1 dla wideoblogerów

Firma Sony poinformowała, że w jej ofercie pojawi się kieszonkowy aparat dla wideoblogerów ZV-1 (nazywany dalej ZV-1), będący lekkim, kompaktowym rozwiązaniem typu "wszystko w jednym". To zaprojektowane od podstaw urządzenie łączy łatwość użycia z zaawansowanymi technologiami przetwarzania obrazu. Stanowi doskonałe narzędzie dla wideoblogerów i autorów filmów, niezależnie od poziomu umiejętności.

— Nowy aparat Sony ZV-1 zaprojektowano ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb i oczekiwań autorów filmów — mówi Yann Salmon Legagneur, dyrektor ds. marketingu produktu w dziale Digital Imaging Sony Europe. — Jest wielu użytkowników, których nie zadowalają produkty hybrydowe. Kierując się ich opiniami i życzeniami, zaprojektowaliśmy nowy model dla osób stawiających na pierwszym miejscu proces tworzenia. Ma on nowatorską konstrukcję i wiele nowych technologii, ustawień i trybów, które pozwalają tworzyć treści niedostępnymi wcześniej metodami. Chodzi o to, żeby obiekt utrwalany aparatem ZV-1 w każdych warunkach wyglądał olśniewająco. Wszystkie właściwości i funkcje zoptymalizowano więc do codziennego tworzenia wideoblogów.

Aparat ZV-1 jest wyposażony w przetwornik obrazu CMOS Exmor RS® z własnym układem pamięci DRAM. Połączono go z obiektywem ZEISS® Vario-Sonnar T* 24–70 mm[i] F1.8–2.8, który dzięki dużemu otworowi przysłony tworzy piękny efekt bokeh (rozmycie tła), umożliwiając wyeksponowanie głównego motywu. Za szybkie i dokładne ustawianie ostrości i śledzenie obiektów odpowiada najnowocześniejszy system AF Sony. W modelu ZV-1 zastosowano także procesor obrazu BIONZ X™ najnowszej generacji oraz specjalizowany układ o dużej skali integracji. Zapewniają one wysoką rozdzielczość i niski poziom szumów, co przekłada się na lepszą jakość obrazu. Te wyjątkowe technologie uzupełniono uniwersalnymi funkcjami audio o wysokim standardzie. ZV-1 to także pierwszy aparat kompaktowy Sony z odchylanym na bok ekranem dotykowym LCD, który ułatwia komponowanie ujęć autoportretowych przy podłączaniu zewnętrznych akcesoriów audio. Aby spełnić zróżnicowane potrzeby twórców, wprowadzono wiele zaawansowanych funkcji filmowych, takich jak nagrywanie filmów 4K[ii] czy stabilizacja obrazu w aparacie.

Reklama

E-szkoła aktu

Jak tworzyć subtelne, delikatne, erotyczne lub odważne i prowokujące, pełne emocji akty? Zachwycający akt to umiejętne operowanie światłem i cieniem, budowanie atmosfery, właściwe wykorzystanie sprzętu fotograficznego. Uczestnicząc w e-kursie dowiesz się jak fotografować ludzkie ciało w mieszkaniu, w plenerze oraz w studio. Zdobędziesz umiejętności do nawiązywania dobrego kontaktu z modelką lub modelem. W e-kursie znajdziesz również odpowiedź na pytanie, z jakiego sprzętu (aparaty, obiektywy, oświetlenie, akcesoria) należy korzystać w fotografii aktu. Sprawdź jak przebiega e-kurs

Dostosowany do potrzeb twórców

Szybkie przełączanie między dwoma trybami efektu bokeh

Aparat ZV-1 ma funkcję przełączania efektu bokeh. Pozwala ona szybko zmienić wielkość przysłony optycznej, powodując mniejsze lub większe rozmycie tła (bokeh) bez utraty ostrości głównego motywu. Przycisk przełącznika bokeh znajduje się na górze aparatu, jest więc łatwo dostępny, co znacznie ułatwia ujęcia autoportretowe.

Ustawianie ostrości na odpowiedni obiekt

Aparat ZV-1 pozwala z niespotykaną dotąd łatwością nagrywać recenzje produktów i podobne materiały wideo. Dzięki nowemu trybowi prezentacji produktu nie trzeba już umieszczać ręki za przedmiotem, na który ma być ustawiona ostrość — teraz możliwe jest szybkie i płynne przenoszenie ostrości z twarzy autora na obiekt przed obiektywem i odwrotnie.

Nowy aparat oparto na najbardziej zaawansowanej technologii automatyki ostrości (AF) opracowanej do aparatów α™ (Alpha™) i modeli z serii RX. Umożliwia ona szybkie i dokładne ustawianie ostrości podczas filmowania i utrzymywanie jej na obiekcie. Dzięki technologiom ustawiania ostrości na oko w czasie rzeczywistym (Real-time Eye AF)[iii] i śledzenia w czasie rzeczywistym aparat ZV-1 może utrzymywać ostrość na oku/twarzy filmowanej osoby lub sprawnie przenosić ją między różnymi obiektami, w razie potrzeby sterując szybkością działania systemu AF i czułością śledzenia.

Ustawianie ekspozycji na twarz

Aparat ZV-1 znakomicie radzi sobie z nagłymi zmianami oświetlenia, na przykład na dworze w słoneczny dzień lub przy przechodzeniu z jasnego miejsca do cienia. Jest to zasługa nowej funkcji automatycznej ekspozycji z priorytetem twarzy. Wykrywa ona twarz filmowanej osoby i dostosowuje ekspozycję w taki sposób, by twarz zawsze miała właściwą jasność. Technologia ta przeciwdziała także gwałtownym zmianom ekspozycji, gdy twarz zniknie z kadru. W rezultacie unika się niespodziewanego prześwietlenia lub mocnego niedoświetlenia ujęcia.

Naturalna kolorystyka

Aparat ZV-1 jest oparty na zaawansowanej technologii przetwarzania koloru, która optymalizuje wygląd skóry. Aby wyeksponować fotografowaną lub filmowaną twarz — zwłaszcza w trybie autoportretu — aparat ZV-1 nadaje cerze naturalny, gładki wygląd, zachowując ostrość ust i oczu.

Kryształowo czysty dźwięk

Materiał o wysokiej jakości to nie tylko obraz, ale i znakomity dźwięk. Aby go zapewnić, aparat ZV-1 wykorzystuje niezawodne i uniwersalne rozwiązania audio. Wbudowany mikrofon kierunkowy Sony z trzema kapsułami rejestruje dźwięk dobiegający od przodu, ułatwiając utrwalanie głosu filmowanej osoby i redukcję dźwięków z tła, zwłaszcza w trybie autoportretu. Uniwersalny aparat ZV-1 jest także wyposażony w gniazdo mikrofonowe 3,5 mm i stopkę Multi Interface Shoe™ (MI), do których można podłączać zewnętrzne mikrofony. Aby zredukować zakłócenia powodowane przez wiatr, można skorzystać z dostarczanej w zestawie osłony przeciwwiatrowej[iv] montowanej w stopce MI.

Konstrukcja i funkcjonalność zoptymalizowane do tworzenia wideoblogów

Aparat ZV-1 powstał z myślą o potrzebach wideoblogerów i autorów filmów. Poza małą wagą i wymiarami (około 294 g / 105,5 x 60,0 x 43,5 mm) wyróżnia go odchylany na bok ekran LCD. Rozwiązanie to jest nowością w aparatach kompaktowych Sony i pozwala zainstalować opcjonalny zewnętrzny mikrofon bezpośrednio w stopce MI, bez dodatkowych ramion montażowych.

Dzięki wygodnemu uchwytowi aparat ZV-1 można z łatwością obsługiwać jedną ręką. Duży przycisk REC na górze obudowy pozwala błyskawicznie rozpocząć nagrywanie filmu. W trakcie nagrywania z przodu aparatu pali się lampka nagrywania.

Znacznie ulepszono system stabilizacji. Teraz skoków obrazu unika się nawet wówczas, gdy użytkownik filmuje, idąc z aparatem ZV-1 trzymanym w ręku. W przypadku nagrywania w jakości HD (w trybie "Aktywny") połączenie optycznych i elektronicznych metod stabilizacji kompensuje drgania nawet 11 razy[v] skuteczniej niż standardowy system SteadyShot™. Przy nagrywaniu filmu 4K z użyciem stabilizacji Optical SteadyShot (w trybie "Aktywny") rezultat jest do 8 razy lepszy[vi] od zapewnianego przez standardowy system SteadyShot. Do aparatu ZV-1 można także podłączyć uchwyt z bezprzewodowym pilotem GP-VPT2BT. Zapewnia on większą stabilność i wygodę oraz bezprzewodowe połączenie.

Największe w tej klasie sprzętu możliwości audiowizualne

Mimo małych wymiarów aparat ma bogaty zestaw profesjonalnych funkcji do filmowania. Należą do nich:

Zapis filmów 4K z użyciem kodeka XAVC S™ o dużej przepływności, z indywidualnym odczytem wszystkich pikseli bez ich łączenia w grupy[vii]

Wejście mikrofonowe 3,5 mm, będące standardem w branży

Hybrid Log-Gamma (HDR)[viii] / S-Gamut3.Cine / S-Log3, S-Gamut3 / S-Log3

Funkcja nagrywania interwałowego[ix] do tworzenia animacji poklatkowych[x]

Tryb Super Slow Motion[xi] do nagrywania z szybkością do 1000 kl./s[xii]

Zgodność z dodatkiem "Movie Edit"[xiii] do aplikacji mobilnej Imaging Edge™ umożliwiającym stabilizację obrazu[xiv] przy montażu filmu

Funkcja edycji proporcji obrazu na potrzeby Instagrama itp.

Transmisje na żywo z aparatu ZV-1

Aparat ZV-1 to również kamera internetowa — wystarczy podłączyć go do portu USB komputera[xv]. Twórca może więc komunikować się w czasie rzeczywistym ze swoimi obserwatorami, a równocześnie korzystać z zaawansowanej technologii przetwarzania obrazu i niepowtarzalnych właściwości aparatu. Odpowiednie oprogramowanie komputerowe Sony będzie dostępne w lipcu 2020 r.

Filmową prezentację nowego aparatu ZV-1 można obejrzeć pod adresem:

Dostępność

Sprzedaż aparatu ZV-1 w Europie rozpocznie się w czerwcu 2020 r.

Sony FDR-AX43

Firma Sony zapowiedziała także nową kamerę Handycam® o rozdzielczości 4K[xvi]: FDR-AX43. Urządzenie jest wyposażone w technologię stabilizacji obrazu Balanced Optical SteadyShot™ z wewnętrznym mechanizmem gimbala, dzięki czemu nagrywa stabilny, naturalnie wyglądający obraz filmowy o wysokiej jakości. Nowy model opracowano z myślą o twórcach treści i autorach wideoblogów pragnących, by ich filmy przetrwały próbę czasu.

Kamera FDR-AX43 idealnie nadaje się dla osób pragnących utrwalać podróże i życie rodzinne, ale będzie także wydajnym i uniwersalnym narzędziem w domowym studiu wideoblogera nagrywającego prezentacje produktów.

Kamera FDR-AX43 jest oparta na najbardziej zaawansowanych technologiach Sony. Należą do nich:

Unikatowy stabilizator obrazu Balanced Optical SteadyShot z wewnętrznym mechanizmem gimbala, który pozwala uzyskać stabilny obraz nawet przy chodzeniu, bieganiu i filmowaniu w maksymalnym zbliżeniu

Zmiennoogniskowy obiektyw ZEISS ® Vario-Sonnar T* o minimalnej ogniskowej 26,8 mm[xvii]

Vario-Sonnar T* o minimalnej ogniskowej 26,8 mm[xvii] Zoom optyczny 20x i funkcja Clear Image Zoom (30x w 4K / 40x w HD)[xviii]

Przetwornik obrazu CMOS Exmor R™ typu 1/2,5"[xix] i procesor obrazu BIONZ X™ zapewniające doskonały obraz nawet przy słabym świetle

Duża przepływność nagrywanego materiału (100 Mb/s dla formatu XAVC S™ 4K, 50 Mb/s dla XAVC S HD)[xx]

Szybki, inteligentny system AF do precyzyjnego rejestrowania obiektów

Mikrofon z trzema kapsułami przechwytującymi dźwięk o wysokiej jakości[xxi]

Uchylny ekran do zdjęć autoportretowych

Wydajny akumulator (na maksymalnie 235 minut ciągłego nagrywania) i możliwość zasilania przez zasilacz sieciowy

Nowa funkcja "Kreator filmów z zaznaczenia" pozwalająca tworzyć w kamerze krótkie filmy[xxii] o rozdzielczości 4K lub HD bez potrzeby ich dalszej edycji. Filmy w formacie MP4 można łatwo udostępniać w serwisach społecznościowych przez smartfon.

Dostępność

Sprzedaż kamery FDR-AX43 w Europie rozpocznie się w lipcu 2020 r.

[i] Kąt widzenia (w przeliczeniu na format 35 mm).

[ii] 4K (QFHD: 3840 × 2160)

[iii] System Real-time Eye AF do ustawiania ostrości na oczy zwierząt nie działa podczas filmowania.

[iv] Źródłem dźwięku jest wewnętrzny mikrofon aparatu, ale założenie na mikrofon osłony przeciwwiatrowej redukuje hałasy powodowane przez wiatr.

[v] Kąt stabilizacji obrazu przy minimalnej ogniskowej (najszerszym kącie obiektywu), tryb "Aktywny"

[vi] Kąt stabilizacji obrazu przy minimalnej ogniskowej (najszerszym kącie obiektywu), tryb "Aktywny"

[vii] Do nagrywania filmów w formacie XAVC S wymagana jest karta pamięci SDHC/SDXC klasy 10 lub wyższej. Do nagrywania przy przepływności 100 Mb/s wymagana jest karta pamięci SDHC/SDXC UHS-I (U3).

[viii] Aby wyświetlać filmy HDR (HLG), należy za pomocą przewodu USB podłączyć ten produkt do telewizora Sony zgodnego z HDR (HLG).

[ix] Podczas nagrywania interwałowego nie działa funkcja Wi-Fi.

[x] Film z animacją poklatkową można utworzyć na komputerze.

[xi] Nie jest możliwe nagrywanie dźwięku. Wymagana jest karta pamięci SDHC/SDXC klasy 10 lub wyższej.

[xii] W trybie PAL. Przełączanie trybów NTSC/PAL umożliwia system menu.

[xiii] Wymagana jest najnowsza wersja.

[xiv] Wymagana jest aplikacja Imaging Edge Mobile.

[xv] Windows® 10

[xvi] 3840 x 2160

[xvii] W przeliczeniu na format 35 mm, 16:9. Kiedy stabilizator obrazu SteadyShot pracuje w trybie standardowym lub jest wyłączony.

[xviii] Kiedy stabilizator obrazu SteadyShot pracuje w trybie aktywnym lub inteligentnym aktywnym.

[xix] Proporcje 16:9

[xx] Do nagrywania w formatach XAVC S 4K 60 Mb/s i XAVC S HD 50 Mb/s wymagana jest karta pamięci SDXC/SDHC klasy 10 lub wyższej. Do nagrywania w formacie XAVC S 4K 100 Mb/s wymagana jest karta pamięci SDXC/SDHC UHS-I klasy U3 lub wyższej.

[xxi] Nagrywanie dźwięku 5.1-kanałowego odbywa się w trybie AVCHD.

[xxii] Przy włączonej funkcji nagrywania filmu w dwóch formatach. Film MP4 ma rozdzielczość 1280 x 720.