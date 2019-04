Średnioformatowy FujiFilm GFX 50R z 50-letnim obiektywem - zobacz efekty

Neil Ta to fotograf z Toronto w Kanadzie, który zajmuje się wykonywaniem zdjęć dokumentalnych, ślubnych itp. Całkiem niedawno podjął decyzję o rozpoczęciu pracy ze średnioformatowym aparatem FujiFilm GFX 50R. Jednocześnie chciał rozbudować swój zestaw obiektywów, co przy dosyć wysokich cenach instrumentów dedykowanych do tego aparatu, skłoniło go do zwrócenia uwagi na możliwość wykorzystania starych konstrukcji.



fAparat średnioformatowy i 50-letni obiektyw Fotograf nie poszukiwał obiektywu, który zapewni perfekcyjnie ostry obraz, pozbawiony zniekształceń. Zdawał sobie sprawę, iż trudno to pogodzić z niską ceną instrumentów. Z drugiej strony pomimo takich wad starsze konstrukcje mogą mieć na tyle specyficzny sposób rejestrowania, iż pozwalają na ignorowanie takich niedoskonałości. Przeglądając zatem różne starsze obiektywy, uwagę Neila Ta zwrócił Minolta 58 mm /f1.2 Rokkor. Okazało się jednak, iż na model ten jest dosyć spory popyt, co podnosi jego cenę, wynoszącą około 400 USD (około 1500 PLN). W związku z tym postanowił zdobyć jego tańszy, cieszący się mniejszym zainteresowaniem odpowiednik - Minolta 58 mm f/1.4 MC Rokkor, który był dostępny za cenę 100 USD (około 380 PLN). Niezbędny był do tego jeszcze niedrogi adapter Fotodiox Minolta SR do GFX. FujiFilm GFX 50R z obiektywem Minolta 58 mm f/1.4 MC Rokkor FujiFilm GFX 50R z obiektywem Minolta 58 mm f/1.4 MC Rokkor