Słona woda zniszczyła aparat średnioformatowy za ponad 50 000 złotych

Roger Cicala jest właścicielem firmy ratującej sprzęt fotograficzny LensRentals. W ostatnim czasie trafił do niego średnioformatowy aparat FujiFilm GFX 100 o wartości około 54 000 złotych. Sprzęt ten został zniszczony za sprawą kontaktu ze słoną wodą. Jego demontaż ujawnił, jak bardzo słona woda ma negatywny wpływ na elektronikę.



Aparat średnioformatowy i słona woda

Zatroskany klient zwrócił się do Rogera Cicala z prośbą o pomoc. Jego aparat średnioformatowy FujiFilm GFX 100 przestał działać po tym, jak klient użytkował go w obudowie do nurkowania. Firma FujiFilm uznała, że naprawa tego sprzętu jest już niemożliwa, jednak LensRentals zdecydowało się zajrzeć do środka.