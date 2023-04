Chociaż w dzisiejszych czasach najczęściej zdjęcia robi się smartfonem, wciąż nie brakuje miłośników tradycyjnego fotografowania. Jaki aparat cyfrowy kupić? To zależy w dużej mierze od kwoty jaką jesteś skłonny wydać na taki sprzęt. Trzeba też zdecydować, w jakiej kategorii szukać idealnego modelu. Do wyboru są dwie opcje – aparat systemowy albo lustrzanka. Co wybrać? Wyjaśniamy w poradniku!





Aparat systemowy a lustrzanka – podobieństwa i różnice

Zarówno lustrzanka, jak i aparat systemowy (nazywany także bezlusterkowcem), to aparaty z matrycą cyfrową. Cechą charakterystyczną lustrzanek jest obecność lustra, które jest ruchome lub półprzepuszczalne. Gdy robisz zdjęcie, korzystając z takiego aparatu, światło wpada przez obiektyw, odbija się od lustra, a następnie - wpada na matówkę i pryzmat. Kiedy naciskasz guzik spustu, lustro unosi się na ułamek sekundy bądź dłużej, by światło padło ma matrycę. W aparacie systemowym cały ten proces jest uproszczony. Światło z obiektywu trafia wprost na matrycę, więc lustro nie jest potrzebne. Druga istotna różnica to zastosowany wizjer. W przypadku lustrzanki mamy do czynienia z wizjerem optycznym, natomiast w aparatach systemowych stosuje się wizjery elektroniczne.

Te różnice konstrukcyjne mają znaczący wpływ na wielkość aparatu i jego praktyczne zastosowanie, a także samą technikę fotografowania i jakość zdjęć. Lustrzanki są zdecydowanie cięższe i mniej poręczne od aparatów systemowych. Poza tym - ich używanie jest trudniejsze. Robiąc zdjęcia lustrzanką, trzeba zwrócić większą uwagę na stabilizację obrazu, ponieważ drgania w większym stopniu wpływają na ostrość fotografii w takim aparacie. Zaletą lustrzanek jest natomiast dłuższy czas pracy na baterii w porównaniu z aparatami systemowymi. Wiele osób uważa też ze zdjęcia z lustrzanek są bardziej naturalne i lepiej odwzorowują barwy oraz naturalne oświetlenie.

Aparat systemowy czy lustrzanka – co wybrać?

Zarówno lustrzanka, jak i aparat systemowy mają swoje mocne i słabe strony. Wybierając odpowiedni sprzęt, należy brać pod uwagę wiedzę i doświadczenie w fotografowaniu. Aparat systemowy (bezlusterkowiec) będzie łatwiejszy w obsłudze dla początkującego fotografa. Wiele ustawień można tu zautomatyzować, więc nie potrzeba umiejętności na wysokim poziomie, żeby zrobić zdjęcie doskonałej jakości. Właściwie największym wyzwaniem przy używaniu bezlusterkowca jest dbanie o to, żeby mieć naładowaną baterię lub wymienny akumulator.

Robienie zdjęć lustrzanką to natomiast domena profesjonalistów. Przy właściwym doborze obiektywu, odpowiednim oświetleniu i właściwym czasie ekspozycji można za pomocą lustrzanki osiągnąć ciekawe efekty, zgodne ze swoimi intencjami. Lustrzanka będzie zatem dobrym wyborem dla prawdziwego artysty, który lubi eksperymentować, stale się uczyć i rozwijać praktyczne umiejętności związane z fotografowaniem.

Podsumowując, można powiedzieć, że aparat systemowy to dobra opcja, jeśli szukasz jakościowych zdjęć przy niewielkim nakładzie pracy. Lustrzanka to natomiast lepszy wybór dla prawdziwych pasjonatów fotografowania, którzy nie boją się eksperymentów i chcą stale doskonalić swoje umiejętności.

Aparaty systemowe i lustrzanki mają liczne grono zwolenników i przeciwników, którzy mogą godzinami rozprawiać o wyższości jednego rozwiązania nad drugim. Żeby się przekonać w praktyce, która opcja bardziej ci odpowiada, najlepiej przetestować oba typy aparatów. Możesz to zrobić, korzystając ze sprzętu należącego do rodziny i znajomych, bo zakup aparatu cyfrowego dobrej klasy to duży wydatek, a dwóch aparatów - tym bardziej!

Gdy zdecydujesz się już na jeden z rodzajów aparatów, warto poszukać sprzętu spełniającego twoje oczekiwania.