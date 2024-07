Aparat w iPhonie został zniszczony przez lasery podczas imprezy

Aparat w iPhonie 14 Pro pewnego pechowca został całkowicie zniszczony w trakcie udziału jego właściciela w imprezie, podczas której wykorzystywano lasery sceniczne.



Uważaj na światło laserowe podczas fotografowania i filmowania aparatem cyfrowym

Mężczyzna z Wielkiej Brytanii używał swojego iPhone’a 14 Pro do filmowania imprezy DJ-skiej, podczas której na scenie były używane lasery. W pewnym momencie dostrzegł, że z obrazem dzieje się coś złego. Zaczął tracić kolory, szczegółowość i stał się bardzo ziarnisty. Z początku mężczyzna myślał, że to po prostu błąd aplikacji aparatu, więc zrestartował oprogramowanie, ale to niestety nie przyniosło pożądanej zmiany.