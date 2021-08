Aparat w kształcie kierownicy rajdowej

Zgłoszenia patentowe różnych producentów to naprawdę ciekawe źródło wiedzy o oryginalnych pomysłach - To także sposobność, aby śledzić możliwe kierunki rozwoju sprzętu w przyszłości. Wśród tych pomysłów znajdują się również takie, które wydają się nieco szalone, ale równocześnie całkiem interesujące. Do takich z pewnością należy bezlusterkowiec Canona z bardzo oryginalnym gripem.



Oryginalny aparat Canona, który wygląda jak kierownica Pomysł zakłada takie zaprojektowanie gripu, aby zdecydowanie ułatwić chwytanie aparatu i zwiększyć komfort pracy użytkownika. Rozwiązanie ma ułatwić fotografowanie i filmowanie w orientacji pionowej oraz poziomej. Konstrukcja tego gripu przypominałaby kierownicę. Taki patent miałyby według Canona zmniejszać ryzyko upuszczenia aparatu w trakcie zmiany jego orientacji z portretowej na krajobrazową (i na odwrót).