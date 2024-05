Apartamenty w Gdyni idealne dla fanów fotografii: w tych lokalizacjach zrobisz najpiękniejsze zdjęcia

Nad polskim morzem można zobaczyć wiele pięknych widoków. Do najbardziej magicznych miejsc zaliczyć można Orłowo w Gdyni i niesamowity klif, który robi na każdym ogromne wrażenie. Wystarczy znaleźć odpowiedni apartament na wynajem w Gdyni, zabrać aparat i można cieszyć się pięknymi widokami. Dowiedz się, w jakich jeszcze lokalizacjach można zrobić świetne zdjęcia.





Torpedownia w Gdyni na Babich Dołach

Apartament na doby w Gdyni można wynająć już na jeden dzień, by móc wyruszyć w trasę i szukać miejsc, w których warto wykonać kilka zdjęć. Pierwszym miejscem wartym uwagi jest torpedownia na Babich Dołach. Jest to jedno z najbardziej lubianych miejsc do fotografowania w Polsce i nad polskim morzem.

Morze przy długim czasie naświetlania można efektownie rozmyć, a na pierwszym planie uchwycić wystające z wody drewniane belki, które były częścią molo. To właśnie po nim transportowano podzespoły torped. W oddali widać główny punkt, czyli budynek torpedowni. Znajduje się on kilkaset metrów od linii brzegowej. O zachodzie słońca widok robi jeszcze większe wrażenie.

Molo w Gdyni w Orłowie

W Trójmieście można znaleźć wiele podobnych miejsc, ale turystów i fotografów w szczególności urzeka molo. Przekonaj się o jego atrakcyjności na własne oczy. Wynajmij apartament w Gdyni, korzystając z tej strony: https://www.noclegi.renters.pl/wynajem/apartamenty-gdynia-c1d415857/, a po przybyciu na miejsce udaj się do dzielnicy Orłowo.

Najlepiej być tam już o wschodzie słońca. Poza kilkoma turystami, którzy chcą podziwiać wschód słońca i fotografami robiącymi najczęściej sesje ślubne, nie ma tam nikogo więcej. Molo w Orłowie prezentuje się najlepiej jeszcze zanim zgasną uliczne lampy. Świetnie wygląda także plaża, a sam klimat tego miejsca zachęca nie tylko do robienia zdjęć, ale także wypoczynku.

Jakie jeszcze inne miejsca można fotografować w Gdyni?

Kolejne fotogeniczne miejsce to Kępa Redłowska i Klif Orłowski. Jest to charakterystyczny punkt, który często można zobaczyć w filmach, programach i na zdjęciach. W Gdyni znajduje się również domek Stefana Żeromskiego, w którym prozaik spędził wiele lat swojego życia. Warto odwiedzić przystań rybacką i sfotografować kutry, które zachwycająco wyglądają o zachodzie słońca i w czasie wschodu, gdy rybacy wypływają na połów.

Gdynia to nie tylko miasto dla fotografów

Gdynia to piękne miasto nie tylko do fotografowania, ale także zwiedzania. Podczas pobytu w tym kurorcie warto zobaczyć "Dar Pomorza" – statek, który zbudowano w 1909 roku. Można zwiedzić wszystkie jego zakamarki i upamiętnić wizytę na zdjęciach. "Dar Pomorza" znajduje się tuż przy najbardziej reprezentacyjnym miejscu w Gdyni, czyli Skwerze Kościuszki. Niedaleko niego są marina z prywatnymi jachtami i molo oraz Aleja Statków Pasażerskich.

Tuż obok "Dar Pomorza" znajduje się wojskowy niszczyciel ORP "Błyskawica". Jest to najstarszy zachowany na świecie niszczyciel. Jest to też muzeum i czynny okręt wojenny z załogą i dowódcą.

Jeśli lubisz fotografować zwierzęta wodne, to udaj się do Akwarium w Gdyni. Można w nim zobaczyć zwierzęta z całego świata, w tym rekiny, płaszczki i żółwie błotne. Najbardziej kolorowym miejscem jest żywa rafa koralowa.

Miłośnicy militariów mogą z kolei udać się do Muzeum Marynarki Wojennej. Znajduje się ono przy Bulwarze Nadmorskim. Sfotografować można między innymi wyposażenie okrętów wojennych, np. miny, torpedy czy działa.