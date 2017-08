Aplikacja mobilna Facebooka umożliwia wykonywanie panoram 360°

Jeżeli korzystacie z najpopularniejszego serwisu społecznościowego na świecie, to z pewnością wiecie, że od ponad roku można na nim publikować zdjęcia panoramiczne o 360-stopniowym polu widzenia. Do tej pory jednak wykonanie takich zdjęć wymagało użycia odpowiedniego aparatu lub oprogramowania w smartfonie i tablecie. Już niebawem jednak wystarczyć będzie do tego również oficjalna aplikacja mobilna Facebooka.

Obsługa obrazów panoramicznych o polu widzenia 360 stopni z możliwością przeglądania ich w sposób interaktywny (myszką lub w przypadku aplikacji mobilnej przez wykonywanie ruchów smartfonem) pojawiła się w Facebooku w maju ubiegłego roku. Twórcy ograniczyli się jednak do kompatybilności z panoramami generowanymi przez popularne modele kamer (np. Ricoh Theta S, Samsung Gear 360, 360Fly) oraz aplikacje smartfonowe (iPhone 4S i nowsze, Samsung Galaxy S5 itp.). Obsługiwane były też popularne usługi twórców zewnętrznych: i Street View, Google Camera, Cardboard Camera, PTGui. Zwyczajny użytkownik serwisu musiał więc korzystać z narzędzi zewnętrznych, jeżeli chciał publikować na swojej osi czasu tego typu obrazy.