50 lat temu ludzie po raz drugi zdobywali Księżyc - zobacz historyczne zdjęcia z Apollo 12

NASA właśnie świętuje 50-tą rocznicę drugiej misji kosmicznej zakończonej lądowaniem na Księżycu - Apollo 12. Zaledwie cztery miesiące po historycznej misji Apollo 11 Amerykanie wysłali na Srebrny Glob kolejną załogę. Misja rozpoczęta startem 14 listopada 1969 roku trwała do 24 listopada 1969 roku, gdy Charles Conrad, Alan Bean i Richard Gordon bezpiecznie osiedli na wodach Oceanu Spokojnego. Dnia 19 listopada 1969 roku miał miejsce najważniejszy punkt tej misji - lądowanie na powierzchni Księżyca. Ta okrągła rocznica to świetna okazja, aby jeszcze raz zobaczyć historyczne fotografie, ukazujące szczegóły ekspedycji.



O ile pierwsza misja zakończona lądowaniem na Księżycu - Apollo 11 - miała przede wszystkim udowodnić, iż taka operacja jest możliwa, o tyle w przypadku drugiej wizyty na powierzchni Srebrnego Globu cele załogi były jeszcze bardziej ambitne. Za cel postawiono sobie lądowanie w bardzo precyzyjnie wyznaczonym miejscu w Oceanie Burz i przebywanie na powierzchni przez 31,5 godziny. Co więcej załoga miała za zadanie odwiedzenie lądownika Surveyor 3, który osiadł na powierzchni Księżyca w kwietniu 1967 roku. Odwiedziny dały sposobność do dokonania drobnych napraw tej aparatury.

Dostęp do pełnej treści serwisu www.SwiatObrazu.pl jest bezpłatny - wymagane jest jednak zalogowanie do serwisu. Logowanie wymagane jest również do dodawania komentarzy.

Rejestracja dla nowych użytkowników Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego. Logowanie dla użytkowników SwiatObrazu.pl E-mail: Hasło: Zapomniałeś loginu lub hasła? Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU SWIATOBRAZU.PL?

Przy pierwszej rejestracji otrzymasz od nas powitalny prezent: Pełną wersję podręcznika "Świat barw w fotografii cyfrowej".

A poza tym otrzymujesz bezpłatny stały dostęp do:

wszystkich artykułów opublikowanych w serwisie swiatobrazu.pl;

mechanizmów galerii swiatobrazu.pl

forów dyskusyjnych;

prezentów dla zarejestrowanych Czytelników;

codziennego newslettera informacyjnego;

swojego profilu osobistego, w którym będziesz mógł zarządzać galeriami, komentarzami, zdjęciami w konkursach itp.

Czas rejestracji - ok. 1 min.

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta i zrezygnować ze statusu zarejestrowanego Czytelnika i wszystkich usług bezpłatnych swiatobrazu.pl. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem