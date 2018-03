Apple HomePod w widowiskowym teledysku bez pomocy CGI. Czy uda mu się skutecznie promować inteligentny głośnik?

Apple podjęło próbę stworzenia spektakularnej reklamy swojego głośnika HomePod, która stanowi ciekawy przypadek głównie z dwóch powodów – promowane urządzenie pojawia się w niej zaledwie dwa razy, przez co wideo stanowi bardziej teledysk niż spot reklamowy, a jednocześnie całość wymagała dużych nakładów pracy, która nie uwzględniała wykorzystania CGI.

W reklamie zatytułowanej Welcome Home (chociaż bez przeszkód można używać słowa teledysk) wystąpiła piosenkarka FKA Twigs, która zagrała zmęczoną kobietę powracającą do swojego mieszkania po ciężkim dniu. Po przekroczeniu jego progu prosi głośnik HomePod (a dokładniej Siri) o puszczenie utworu, który mógłby jej się spodobać. Urządzenie proponuje utwór "Til It’s Over" amerykańskiego muzyka Andersona .Paaka. Po chwili bohaterka teledysku poruszona dźwiękami zaczyna tańczyć. Jej ruchy wywołują bardzo widowiskowy efekt rozciągania mebli i rozjeżdżania się ścian, dzięki któremu powstaje kolorowa scenografia. Poruszając się w tej przestrzeni wykonuje ciekawy układ choreograficzny, który kończy się sceną, gdy zrelaksowana kładzie się na swojej kanapie. Po niej następuje najazd na promowany głośnik HomePod. Teledysk został wyreżyserowany przez Spike'a Jonze'a, który jest autorem filmów takich jak m.in. Ona i Być jak John Malkovich.