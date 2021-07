Apple opatentowało peryskop w smartfonach

Urząd Patentów i Znaków Towarowych USA przyznał Apple patent na kompaktowy aparat, który wykorzystuje zestaw pryzmatów do załamywania światła i ograniczania ilości miejsca potrzebnego do skonstruowania obiektywu - W przypadku patentu Apple rzecz ma dotyczyć teleobiektywu montowanego w smartfonach.



Obiektyw peryskopowy do smartfonów oznacza składaną konstrukcję, która wykorzystuje system soczewek połączony tak, aby móc dać jeszcze więcej możliwości w przypadku miniaturowych kamer smartfonów. Dzięki niemu możliwe będzie wykonywanie zbliżeń podczas pracy z maleńkimi matrycami montowanymi w urządzeniach mobilnych. Za pomocą układu soczewek, pryzmatów i luster będzie możliwe wykonywanie zbliżeń bez konieczności znacznego powiększania rozmiarów smartfona.

