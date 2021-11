Apple pozwana za brak ładowarki w zestawie z iPhonem

iPhone to jeden z najpopularniejszych aparatów fotograficznych - Ostatnio jednak jego producent ma pewne kłopoty - najpierw w Brazylii Apple otrzymało grzywnę w wysokości 2 milionów dolarów za brak ładowarki w zestawie z iPhonem 12 Pro Max, a teraz studenci uniwersytetów w Chinach także pozwali tego giganta. Zdaniem użytkowników kabel USB-C dołączony w zestawie nie był kompatybilny z innymi adapterami lądującymi, co przeczy treści reklamy.



Studenci w pozwie zwrócili uwagę na to, że ich zdaniem zawartość zestawu iPhone’a 12 Pro Max ma promować bezprzewodowe ładowanie MagSafe, a nie dbać o środowisko, gdyż rozwiązanie to marnuje więcej energii niż przewodowe odpowiedniki. W pozwie studenci domagają się, aby Apple dostarczyło ładowarki i pokryło koszty prawne związane z tą sprawą.

