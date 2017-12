Apple wyjaśnia użytkownikom, dlaczego spowalnia pracę starszych modeli iPhone'ów

Od jakiegoś czasu użytkownicy starszych iPhone'ów donoszą, że ich sprzęt oferuje niższą wydajność po około roku użytkowania. Według wielu opinii miało to być celowe działanie koncernu, mające na celu nakłonienie klientów do nabycia nowych produktów. Apple opublikowało informacje prasową, w której potwierdza, że sprzęt zwalnia w trakcie dłuższego użytkowania, jednakże zaprzecza plotkom, jakoby była to praktyka związana z poprawianiem wyników sprzedaży.

