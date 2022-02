Aranżacja z czarnymi ramami do obrazu. Praktyczne wskazówki

Gustowne obramowanie obrazu lub ramka na zdjęcia czarna to jedno z najbardziej uniwersalnych rozwiązań, gdy poszukujesz dopełnienia ulubionego dzieła. Sprawdza się w nowoczesnych wnętrzach, nie odwraca uwagi od prezentowanego malunku czy wydruku i nie kosztuje majątku. Jednak czy istnieją jakieś szczególne wskazówki, które podpowiedzą Ci jak dobrać ją do dzieła lub odwrotnie? Sprawdź w dalszej części artykułu.

Podstawowe zasady dobierania ram do obrazu

Wśród reguł harmonijnej aranżacji, uznawanych również w kręgu miłośników sztuk plastycznych, wyróżnić możemy trzy podstawowe zasady dobierania ram do obrazu. Pierwsza z nim sugeruje, aby barwa obramowania była utrzymana w takich samych tonach, co dominujący kolor dzieła. Jest to najbardziej uniwersalne rozwiązanie, które łatwo zastosować, gdyż ustalenie przewodniej kolorystyki możesz wykonać na oko.

Drugim rozwiązaniem jest dobór ramy do barwy drugoplanowej. W tym wypadku warto dokładnie przyjrzeć się zastosowanym w obrazie odcieniom. Kolor występujący najczęściej po dominującym jest tym, którego szukasz.

Trzecia z reguł pozwoli Ci na nieco większą swobodę. Według niej ciemne obramowanie możesz dopasować do płótna lub fotografii o mocnych, kontrastowych cieniach. W tej roli z powodzeniem sprawdzą się właśnie czarne ramy do obrazów.

Czarna rama do obrazu - do jakiego wnętrza?

Czerń przywodzi na myśl klasyczną elegancję i surowość, ale też głębokie emocje i wewnętrzny bunt. Właśnie dlatego czarne ramki na zdjęcia na ścianę sprawdzają się w wystrojach stonowanych, jak i rockowych, gotyckich i awangardowych.

Ramy do obrazów czarne to ponadczasowy i też wciąż niebanalny wybór do wnętrz utrzymanych w stylu skandynawskiego minimalizmu. Co więcej, idealnie wyeksponują one dzieło na tle klinkierowych ścian o wyglądzie cegły. To rozwiązanie stosowane jest często w aranżacjach industrialnych typu loft.

Jakie wzory sprawdzą się najlepiej z ramą do obrazu czarną?

Wiesz już, że czarne obramowanie to świetny wybór do klasycznych malunków utrzymanych w ciemnych barwach. A co z nowoczesnymi grafikami? Z łatwością stworzysz zgrany duet, dobierając ramy w tym kolorze do typograficznych plakatów z napisami. Może to być ulubiony cytat lub życiowa dewiza, która zawsze podnosi Cię na duchu. Dobrym wyborem są też geometryczne kształty oraz grafika wektorowa. To świetny pomysł dla miłośników awangardowej sztuki.

Co więcej, duża czarna ramka na zdjęcia doda uroku monochromatycznej fotografii, np. z wizerunkiem uwielbianej przez wszystkich Marilyn Monroe. To rozwiązanie okaże się szczególnie atrakcyjne, jeśli wybrane ujęcie ma podbity współczynnik HDR i odznacza się dużym kontrastem. Ciemne ramy to też klasyczny wybór do ekspozycji minimalistycznych rysunków w stylu sztuki liniowej, w tym gustownych aktów Egona Schiele’a.

Czarne ramki do zdjęć - gdzie warto kupić?

Ramki na zdjęcia czarne znajdziesz w dobrych sklepach z obramowaniami, obrazami, plakatami oraz w zakładach fotograficznych. Jakościowe produkty warto zamówić od sprzedawcy o pozytywnych, sprawdzonych opiniach, np. w sklepie internetowym Galeria Plakatu. Jeśli chcesz zaprezentować dzieło wykonane na papierze, możesz postawić na produkt dopasowany wymiarami do wydruku, lub zdecydować się na nieco większy. W takim wypadku warto pamiętać o odpowiednim passe-partout, np. w kolorze nieskazitelnej bieli. Sprawdź dostępną ofertę i zamów eleganckie ramki czarne na zdjęcia.

Podstawowe zasady dobierania ram do obrazu

Wśród reguł harmonijnej aranżacji, uznawanych również w kręgu miłośników sztuk plastycznych, wyróżnić możemy trzy podstawowe zasady dobierania ram do obrazu. Pierwsza z nim sugeruje, aby barwa obramowania była utrzymana w takich samych tonach, co dominujący kolor dzieła. Jest to najbardziej uniwersalne rozwiązanie, które łatwo zastosować, gdyż ustalenie przewodniej kolorystyki możesz wykonać na oko.

Drugim rozwiązaniem jest dobór ramy do barwy drugoplanowej. W tym wypadku warto dokładnie przyjrzeć się zastosowanym w obrazie odcieniom. Kolor występujący najczęściej po dominującym jest tym, którego szukasz.

Trzecia z reguł pozwoli Ci na nieco większą swobodę. Według niej ciemne obramowanie możesz dopasować do płótna lub fotografii o mocnych, kontrastowych cieniach. W tej roli z powodzeniem sprawdzą się właśnie czarne ramy do obrazów.

Czarna rama do obrazu - do jakiego wnętrza?

Czerń przywodzi na myśl klasyczną elegancję i surowość, ale też głębokie emocje i wewnętrzny bunt. Właśnie dlatego czarne ramki na zdjęcia na ścianę sprawdzają się w wystrojach stonowanych, jak i rockowych, gotyckich i awangardowych.

Ramy do obrazów czarne to ponadczasowy i też wciąż niebanalny wybór do wnętrz utrzymanych w stylu skandynawskiego minimalizmu. Co więcej, idealnie wyeksponują one dzieło na tle klinkierowych ścian o wyglądzie cegły. To rozwiązanie stosowane jest często w aranżacjach industrialnych typu loft.

Jakie wzory sprawdzą się najlepiej z ramą do obrazu czarną?

Wiesz już, że czarne obramowanie to świetny wybór do klasycznych malunków utrzymanych w ciemnych barwach. A co z nowoczesnymi grafikami? Z łatwością stworzysz zgrany duet, dobierając ramy w tym kolorze do typograficznych plakatów z napisami. Może to być ulubiony cytat lub życiowa dewiza, która zawsze podnosi Cię na duchu. Dobrym wyborem są też geometryczne kształty oraz grafika wektorowa. To świetny pomysł dla miłośników awangardowej sztuki.

Co więcej, duża czarna ramka na zdjęcia doda uroku monochromatycznej fotografii, np. z wizerunkiem uwielbianej przez wszystkich Marilyn Monroe. To rozwiązanie okaże się szczególnie atrakcyjne, jeśli wybrane ujęcie ma podbity współczynnik HDR i odznacza się dużym kontrastem. Ciemne ramy to też klasyczny wybór do ekspozycji minimalistycznych rysunków w stylu sztuki liniowej, w tym gustownych aktów Egona Schiele’a.

Czarne ramki do zdjęć - gdzie warto kupić?

Ramki na zdjęcia czarne znajdziesz w dobrych sklepach z obramowaniami, obrazami, plakatami oraz w zakładach fotograficznych. Jakościowe produkty warto zamówić od sprzedawcy o pozytywnych, sprawdzonych opiniach, np. w sklepie internetowym Galeria Plakatu. Jeśli chcesz zaprezentować dzieło wykonane na papierze, możesz postawić na produkt dopasowany wymiarami do wydruku, lub zdecydować się na nieco większy. W takim wypadku warto pamiętać o odpowiednim passe-partout, np. w kolorze nieskazitelnej bieli. Sprawdź dostępną ofertę i zamów eleganckie ramki czarne na zdjęcia.