Wyjątkowe archiwalne zdjęcia ludów amazońskich warte są na aukcji tyle co dom jednorodzinny

W domu aukcyjnym Sotheby wylicytowano zestaw archiwalnych zdjęć z przed 150 lat przedstawiający życie ludów w brazylijskiej Górnej Amazonii. Zostały one wykonane przez niemieckiego fotografa Alberta Frischa, a ich cena wyniosła 81 250 USD (ponad 320 000 złotych).



Jak podaje dom aukcyjny zestaw archiwalnych zdjęć został wykonany w trakcie "najwcześniejsze udanej wyprawy fotograficznej do brazylijskiej części Amazonii" w latach 1867-1868. Do jego opublikowania doszło w 1869 roku. W skład tego wczesnego, podróżniczego fotoreportażu weszło 98 zdjęć. Do odkrycia oferowanego na aukcji zestawu wydawało się, iż jedyna zachowana wersja znajduje się w zbiorach muzeum Weltmuseum w Wiedniu (muzeum etnograficzne). Zestaw sprzedany na aukcji będzie zatem jedynym egzemplarzem znajdującym się w rękach prywatnego kolekcjonera.