Fotografie Chicago z 1930 roku odnalezione w pudełku po butach

Wiele lat temu matka fotografki i producentki telewizyjnej Joan Tortorici Ruppert wręczyła jej pudełko na buty pełne negatywów należących do jej ojca, który zmarł, gdy kobieta była jeszcze dzieckiem - Dopiero po latach fotografka odkryła potencjał drzemiący w tych kadrach ukazujących Chicago z lat 30-tych i 40-tych minionego wieku.



Fotografie powstały w ciekawym momencie historii, gdy młodość tych ludzi przypadała na okres tuż przed wybuchem II wojny światowej. Joan Tortorici Ruppert zastanawia się co wtedy myśleli ludzie - w tym przede wszystkim jej ojciec. Czy czuli się beztroscy, nie zdając sobie sprawy z czarnych chmur, które zawisły nad ludzkością?

W przypadku zdjeć zebranych przez Joan Tortorici Ruppert jest jednak zupełnie inaczej. Nie dość że stanowią one bezcenny dokument, to jeszcze dodatkowo są bardzo ciekawe pod względem uchwyconych sytuacji, kompozycji czy światła. Ogromnym wyzwaniem było zebranie tej kolekcji i jej zdigitalizowanie. Proces ten obejmował nie tylko wyzwania natury technicznej związane z nienajlepszą kondycją negatywów, ale również emocjonalną zażyłość wobec uchwyconych kadrów. Joan Tortorici Ruppert starała się wznieść ponad zaangażowanie w tej zdjęcia i fakt, iż wykonywał je jej ojciec. Chciała zachować pewną dozę obiektywności, unikając przy tym przyjmowania z góry założeń.

Zebrane na negatywach zdjęcia pokazują codzienność na ulicach Chicago w latach 30. i 40. minionego wieku. Są to kadry ukazujące najbliższe otoczenia fotografa. Dają ciekawy wgląd w życie codzienne ówczesnych nastolatków, pokazując także ich ciekawość świata, która musiała być zaspokajana przy dużo mniejszej dostępności narzędzi. Obecnie każdy nastolatek może wykonywać nieskończoną liczbę zdjęć przy użyciu smartfona, co paradoksalnie wcale nie przekłada się na intensyfikację zainteresowań i bardziej uważne czy wnikliwe obserwowanie otaczającego ich świata.

Znajdujące się w pudełku po butach negatywy były wywołane przez ojca Joan Tortorici Ruppert w prowizorycznej, przydomowej ciemni. Całość była ręcznie przycięta, niespójna i naznaczona nacięciami czy dziurkami po pinezkach. Co więcej zawartość została podniszczona w trakcie zalania piwnicy. Na szczęście Joan Tortorici Ruppert udało się uratować część bezcennej kolekcji.

