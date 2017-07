Arogancka i wyniosła. Królewski fotograf zdradza szczegóły współpracy z Grace Kelly

Reginal Davis, fotograf, który przez czterdzieści lat fotografował członków rodzin królewskich z całej Europy przyznaje, że najtrudniej pracowało mu się z Grace Kelly, oscarową gwiazdą kina i księżną Monako. Dlaczego?

Grace Kelly, niczym bohaterka filmu, poślubiła księcia Rainiera III Grimaldi, co przeniosło ją z ulic Hollywood wprost do pałacu w Monako. Uważano ją za piękną, pełną gracji i klasy, świetnie wychowaną kobietę, która idealnie wpasowała się w dwór. Ten wizerunek zyskał teraz skazę z powodu książki "My life Photographing Royalty and the Famous" napisanej przez słynnego fotografa gwiazd i rodzin królewskich, Reginalda Davisa, który zdradził, że najgorzej pracowało mu się własnie z księżną Grace.