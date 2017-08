ARRI rozszerza swoją ofertę o wysokiej jakości filtry ND

Bazując na swoich bogatych doświadczeniach związanych z konstruowaniem kamer wideo i filmowych, producent sławnych modeli Alexa i Amira zdecydował się wykorzystać część stosowanych tam technologii do produkcji akcesoriów foto-wideo. Efektem tych prac jest rodzina filtrów neutralnych ARRI Full Spectrum ND. Jeżeli materiały promocyjne producenta okażą się prawdziwe, to już niedługo na rynku pojawi się naprawdę smakowity kąsek dla użytkowników filtrów neutralnych szarych.

Fotografom marka ARRI może nie być zbyt dobrze znana (o ile nie korzystają oni z systemów oświetlenia ciągłego), ale dla profesjonalnych filmowców jest to uznany producent, znany przede wszystkim z kamer Alexa oraz Amira, optyki filmowej, ogromnej oferty akcesoriów oraz złożonych systemów kontroli obrazu i dźwięku. Ten legendarny już w wielu kręgach potentat wkracza właśnie w nowy obszar działalności: rozszerza ofertę o wysokiej klasy filtry neutralne (ND).