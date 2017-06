Asferico 2017 - Łukasz Bożycki jedynym nagrodzonym Polakiem wśród najlepszych fotografów przyrody

W sobotę 17 czerwca odbyła się gala wręczenia nagród w ramach 11. edycji prestiżowego konkursu Asferico 2017 dla najlepszych fotografów przyrody. Łukasz Bożycki, polski naukowiec i fotograf, zwyciężył w tym konkursie w kategorii ptaki. Jest jedynym nagrodzonym Polakiem w gronie 70 najlepszych fotografów z 21 krajów.

Do konkursu z całego świata nadesłano ponad 17 000 zdjęć, które walczyły o nagrody w 8 kategoriach: krajobrazy, podwodny świat, ssaki, ptaki, inne zwierzęta, rośliny i grzyby, mimikra oraz formy i kompozycje. Zwycięzców wybrało międzynarodowe jury złożone przede wszystkim z cenionych fotografów przyrody. To jeden z najważniejszych konkursów tego typu na świecie.

