Znamy finalistów konkursu fotograficznego Astronomy Photographer of the Year 2018 – wśród nich Łukasz Sujka!

Insight Investment Astronomy Photographer of the Year organizowany przez Królewskie Obserwatorium Astronomiczne w Greenwich to prestiżowy i jednocześnie największy konkurs fotograficzny adresowany do osób rejestrujących obrazy nieba. Co roku gromadzi on najbardziej zdumiewające astrofotografie zarejestrowane przez autorów z całego świata. Właśnie poznaliśmy listę finalistów, spośród których 23 października zostanie wyłoniony zwycięzca całej edycji, do którego rąk trafi nagroda w wysokości 10 000 GBP. Szansę na zastrzyk gotówki i zdobycie zaszczytnego tytułu Insight Investment Astronomy Photographer of the Year ma polski fotograf Łukasz Sujka.

W tym roku konkurs obchodzi okrągłą 10 rocznicę. Do tegorocznej edycji konkursu zostało zgłoszonych 4200 astrofotografii, które nadesłali fotografowie z 91 krajów. Łukasz Sujka sfotografował region AR2665 na Słońcu, który był jednym z najbardziej aktywnych obszarów w ciągu 2017 roku. Wśród pozostałych finałowych prac można znaleźć zarówno nieprawdopodobnie odległe miejsca we wszechświecie, jak i naturalnego satelitę Ziemi czy krajobrazy ozdobione zorzami polarnymi. Niezależnie od fotografowanego motywu za każdym razem zdjęcia prezentują najwyższy kunszt i wzbudzają zachwyt nad pięknem natury. Poniżej można znaleźć finałowe prace.