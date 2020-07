Poznaj finałowe astrofotografie konkursu Astronomy Photographer of the Year 2020

Ciepłe letnie noce to doskonały czas na realizowanie astrofotografii, w szczególności w czasach, gdy na niebie tak dużo się dzieje - przede wszystkim można obserwować gołym okiem kometę C/2020 F3 (NEOWISE). Dlatego właśnie bardzo dobrze jest zobaczyć listę finałowych prac wyróżnionych w konkursie fotograficznym Astronomy Photographer of the Year 2020. Jest to doskonała inspiracja, która nie tylko nacieszy oko, ale być może zmobilizuje do rozpoczęcia własnych obserwacji nocnego nieba.



Królewskie Obserwatorium w Greenwich ogłosiło listę finałowych fotografii wyróżnionych w konkursie fotograficznym Astronomy Photographer of the Year 2020. Jest to już 12-ta edycja tych zawodów, do której zgłoszono rekordowe 5200 zdjęć z prawie 70 krajów świata.