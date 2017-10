ASUS P3E - kompaktowy projektor niewiele większy niż opakowanie na płytę CD

ASUS wprowadził do oferty projektor o niezwykle krótkim rzucie. Kompaktowy model P3E zapewnia rozdzielczość obrazu WXGA (1280x800) o jasności do 800 lumenów. Rzutnik jest lekki, niewiele większy niż opakowanie na płytę CD i z łatwością zmieścimy go w podręcznej torbie. Otrzymał nagrodę Good Design 2015 za wydajność i mobilność.

ASUS P3E posiada źródło światła o jasności 800 lumenów i oferuje szeroką przestrzeń barw (100% NTSC). Wyświetla obraz o rozdzielczości WXGA 1280x800. Bezrtęciowe źródło światła Eco-LED cechuje się żywotnością do 30 tysięcy godzin, co oznacza brak konieczności wymiany żarówek i wymierną dla użytkownika oszczędność.