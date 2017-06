ASUS ZenFone Zoom S - ciekawy fotograficzny telefon z dwusoczewkowym układem optycznym

Dwusoczewkowy układ optyczny zastosowany w smartfonie ASUS ZenFone Zoom S (ZE553KL) opiera się na dwóch aparatach: głównym z szerokokątnym obiektywem o przesłonie f/1,7 i ogniskowej 25 mm, współpracującym z matrycą SONY IMX362 o rozdzielczości 12 Mpix o dużych pikselach 1,4 µm oraz wyspecjalizowanym aparacie 59 mm o rozdzielczości 12 Mpix z 2,3-krotnym zoomem optycznym i 12-krotnym zoomem

ZenFone Zoom S może pochwalić się także tym, że jako pierwszy otrzymał aparat ASUS SuperPixel Camera, układ ten opiera się na trzech elementach: dużych pikselach o wielkości 1,4 µm, przesłonie obiektywu f/1,7, która zapewnia matrycy więcej światła w porównaniu do aparatów w innych urządzeniach i technologii ASUS SuperPixel, która nawet czterokrotnie podnosi czułość świetlną dzięki inteligentnemu sterowaniu poziomem ISO podczas fotografowania oraz usuwaniu szumu przy obróbce wykonywanej po zrobieniu zdjęcia.

Główny aparat w smartfonie ASUS ZenFone Zoom S nadaje się najlepiej do fotografowania szerokiego pola i wykonywania zdjęć makro, nawet z odległości 10 cm, zaś aparat z zoomem optycznym jest idealny do zdjęć z dużych odległości. Największą zaletą posiadania dwóch aparatów z obiektywami o różnych ogniskowych jest możliwość natychmiastowego przełączania się między obiektywami w zależności od perspektywy.

