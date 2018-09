Audrey Tautou: Podmiotem moich zdjęć jest ktoś pomiędzy graną przeze mnie postacią i tym, kim jestem naprawdę

"Jestem interesującym obiektem” – powiedziała Audrey Tautou, francuska aktorka, która tego lata zadebiutowała swoją wystawą fotografii zatytułowaną "Superfacial". Popularność nie była jej wyborem, lecz – jak sama twierdzi – sława spadła na nią ponad 15 lat temu wraz z filmem "Amelia", w którym zagrała główną rolę.

Nagła sława – kiedy film pojawił się w kinach, aktorka miała zaledwie 25 lat i garstkę zagranych ról za sobą – była natychmiastowa i przytłaczająca. "Dla mnie to nie było normalne – wyjaśnia. – Doświadczenie, które mnie spotkało, było tak nieoczekiwane i dziwne, tak intensywne, że nagle zdałam sobie sprawę z tego, jak wyobraźnia społeczeństwa może stworzyć cię na nowo".

Dostęp do pełnej treści serwisu www.SwiatObrazu.pl jest bezpłatny - wymagane jest jednak zalogowanie do serwisu. Logowanie wymagane jest również do dodawania komentarzy.

Rejestracja dla nowych użytkowników Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego. Logowanie dla użytkowników SwiatObrazu.pl E-mail: Hasło: Zapomniałeś loginu lub hasła? Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU SWIATOBRAZU.PL?

Przy pierwszej rejestracji otrzymasz od nas powitalny prezent: Pełną wersję podręcznika "Świat barw w fotografii cyfrowej".

A poza tym otrzymujesz bezpłatny stały dostęp do:

wszystkich artykułów opublikowanych w serwisie swiatobrazu.pl;

mechanizmów galerii swiatobrazu.pl

forów dyskusyjnych;

prezentów dla zarejestrowanych Czytelników;

codziennego newslettera informacyjnego;

swojego profilu osobistego, w którym będziesz mógł zarządzać galeriami, komentarzami, zdjęciami w konkursach itp.

Czas rejestracji - ok. 1 min.

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta i zrezygnować ze statusu zarejestrowanego Czytelnika i wszystkich usług bezpłatnych swiatobrazu.pl. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem