Podczas, gdy wielu Australijczyków spogląda w stronę Europy tęsknym wzrokiem, utożsamiając jej długą historię i bogatą sztukę ze swoimi przodkami, my, Europejczycy mało wiemy o tej ziemi, zwanej kiedyś “Terra Australis Incognita”, o jej historii, rdzennych mieszkańcach i przebogatej przyrodzie. Australia jest pod każdym względem krajem wyjątkowym i zróżnicowanym. Jednak poprzez swoją geograficzną odległość, wciąż jest dla wielu daleką i nieznaną krainą. W dniach 13 - 23 maja 2018 roku w warszawskiej Ney Gallery & Prints zostanie zaprezentowana wystawa „Australia w Obiektywie i na Filmie”.

Pokazane na wystawie fotografie obrazują różnorodność krajobrazów, opowiadają ciekawe historie związane z kulturą Australii oraz przedstawiają piękno australijskiej przyrody uchwycone przez fotografów tworzących grupę artystyczną Migaloo, co w języku aborygeńskim znaczy “biały człowiek". Ekspozycja jest pokłosiem kilku egzotycznych wypraw do odległej krainy Down Under.