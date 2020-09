Urzekające portrety inspirowane delikatnością motylich skrzydeł

Fares Micue ma niebywały talent do tworzenia subtelnych i delikatnych autoportretów, które jednocześnie są w stanie emanować energią oraz siłą. Hiszpańska fotografka skrywa na zdjęciach swoją twarz, a zamiast niej skupia uwagę na organicznych elementach otaczających jej ciało. Niezależnie od tego czy fotografie są wzbogacone ptakami origami, czy żółto-czerwonymi gałązkami przypominającymi płomienie, naturalne dodatki płynnie łączą się z bohaterką zdjęć.



Fotografka-modelka znakomicie wpasowuje się w inspirowane naturą elementy wzbogacające zdjęcia. Wygina swoje ciało i wybiera takie pozycje, które umożliwiają dokładne wkomponowanie się w rekwizyty. Dzięki temu jej autoportrety są bardzo wciągające. Jak podkreśla fotografka od początku wybuchu pandemii COVID-19 jest bardziej skłonna do autorefleksji i do tego samego nakłania widzów oglądających jej fotografie. "Musimy wytrenować nasze umysły, aby zawsze szukały jasnej strony i znajdowały nadzieję nawet wśród spustoszenia" dzieli się swoimi motywacjami twórczymi Fares Micue.

